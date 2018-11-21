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Роналдо вспомнил о волшебном моменте карьеры на «Олд Траффорд»

вчера, 21:37

Легендарный бразильский футболист Роналдо вспомнил об одном из самых ярких моментов своей карьеры, который случился на стадионе «Олд Траффорд».

В 2003 году «Реал», в котором тогда играл «Феномен», встретился с МЮ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде сильнее были «сливочные» (3:1), а в ответном поединке выиграл МЮ (4:3), однако все три гола у гостей забил именно Роналдо, позволив своей команде пройти дальше благодаря лучшей разнице мячей.

Самый лучший момент матча случился, когда меня меняли. Весь стадион провожал меня, зрители устроили овацию, все встали со своих мест... Этого я совсем не ожидал. Меня удивила спонтанность этих действий болельщиков, ведь все-таки они провожали игрока из команды соперника. Это был волшебный эпизод и один из самых важных моментов моей жизни.

В данный момент «Зубастик» является владельцем «Вальядолида»

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 787
сегодня в 03:05
Что есть то есть, Зубастик! Как же не помнить тот шикарный матч) И великолепный гол Бэкса со штрафного.
NOVA
NOVA
   300 / 787
сегодня в 01:15
то противостояние было суперским!!!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
   64 / 787
сегодня в 00:08
там не столько ливерпуль победил, сколько Милан сам отдал победу, что и подтверждает финал эльче 2007
с тем же успехом можно сказать, что не Милан выиграл первый тайм, а Ливерпуль отдал его. Суть не в этом, а суть в том, как в перерыве Джеррард взял слово, так что Бенитес в сторонке слушал, суть в том, что Ливерпуль за 7 минут перевернул ход игры, суть в том, что болельщики пели YNWA даже при счете 0:3. Это абсолютный "голливуд", и даже много больше, учитывая что это жизнь.
Что касается матча в 2007, то это уже другая история. Да и там, игра была по сути равной. Но финал 2005 это особая страница в истории футбола.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   217 / 787
вчера в 23:57
Роналдо это вам не клоун Роналду
рус фан
рус фан
вчера в 23:53
Хет трик в том матче, причем счет был 2-3 в от момент. Тот матч в целом заслуживает аплодисментов.
anyway
anyway ответил Y.N.W.A.
   169 / 787
вчера в 23:31
Матч 21 века? Ахаха. Ливерпуль-Милан- матч века.
там не столько ливерпуль победил, сколько Милан сам отдал победу, что и подтверждает финал эльче 2007
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил anyway
   64 / 787
вчера в 22:55
Матч 21 века? Ахаха. Ливерпуль-Милан- матч века.
Андрей Никифоров
Андрей Никифоров
вчера в 22:51
После него Реал Бекхема купил.
Ruslan3132
Ruslan3132
   149 / 787
вчера в 22:38
Шикарный матч был!
По слухам, после него Абрамович и купил Челси себе ))
-Inquisitor-
-Inquisitor-
   224 / 787
вчера в 22:31
Единственное светлое воспоминание продажной толстушки о бездарно потерянных годах, проведённых на сливочном кладбище...
anyway
anyway
   169 / 787
вчера в 22:28
Матч 21 века. Смотрел запись, игра шикарная сама по себе была и дело даже не в счете 4-3 и количестве голов, а в том на каком уровне играли мю и реал - безошибочные длинные передачи минимум прагматизма максимум креативности. Особенно удивил О-Ши, техника на уровне условного марсело. Походу при Жозе придется найти еще несколько интересных матчей эпохи САФа, что б уже совсем не соскучиться...
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   582 / 787
вчера в 22:11
Но Роналдо конечно был на высоте!
наблюдатель_13
наблюдатель_13
   582 / 787
вчера в 22:09
Помню как сейчас) Ван Нистелрой ещё забивал Реалу и Бэкхем после выхода на замену сделал дубль.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   299 / 787
вчера в 22:03
В том году Агуша отмечала свой первый день рождения
Barcelona
Barcelona ответил cska plus
   499 / 787
вчера в 21:46
Разве это?
Что это?
cska plus
cska plus
   1 / 787
вчера в 21:45
Разве это?
Barcelona
Barcelona
   499 / 787
вчера в 21:44
Настоящий РоналдО!
Василий 50
Василий 50
   119 / 787
вчера в 21:43
Ему есть что вспомнить.
Barcelona
Barcelona
   499 / 787
вчера в 21:42
Да,было время.
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