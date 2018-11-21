Роналдо вспомнил о волшебном моменте карьеры на «Олд Траффорд»

вчера, 21:37

Легендарный бразильский футболист Роналдо вспомнил об одном из самых ярких моментов своей карьеры, который случился на стадионе «Олд Траффорд».

В 2003 году «Реал», в котором тогда играл «Феномен», встретился с МЮ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мадриде сильнее были «сливочные» (3:1), а в ответном поединке выиграл МЮ (4:3), однако все три гола у гостей забил именно Роналдо, позволив своей команде пройти дальше благодаря лучшей разнице мячей.

Самый лучший момент матча случился, когда меня меняли. Весь стадион провожал меня, зрители устроили овацию, все встали со своих мест... Этого я совсем не ожидал. Меня удивила спонтанность этих действий болельщиков, ведь все-таки они провожали игрока из команды соперника. Это был волшебный эпизод и один из самых важных моментов моей жизни.

В данный момент «Зубастик» является владельцем «Вальядолида»