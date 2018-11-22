Гранквист: «Болельщикам сборной России этот сезон точно запомнится»

Защитник «Хельсингборга» и сборной Швеции Андреас Гранквист, ранее выступавший за «Краснодар», после победы над национальной командой России в матче Лиге Наций (2:0) отметил, что этот сезон всё равно можно считать удачным для российской сборной.
Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков. Отсутствие на поле нескольких лидеров серьёзно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол.
Тем не менее, этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим.
* Случайно попало в копыто Дыркинфееву
* Фернандес привоз + конский олич орёт "сало уронили"
* Дырофей слился из сборной, когда понял, что играть с Турцией и Швецией, а не Андоррами и Фарерами
* Сыграли договорнячок со Швецией
Браво мутко и гинер!((((
АХХАХА
* Случайно попало в копыто Дыркинфееву
* Фернандес привоз + конский олич орёт "сало уронили"
* Дырофей слился из сборной, когда понял, что играть с Турцией и Швецией, а не Андоррами и Фарерами
* Сыграли договорнячок со Швецией
Браво мутко и гинер!((((
АХХАХА
ЧМ не скоро забудут.
ЧМ не скоро забудут.