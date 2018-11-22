Гранквист: «Болельщикам сборной России этот сезон точно запомнится»

Защитник «Хельсингборга» и сборной Швеции Андреас Гранквист, ранее выступавший за «Краснодар», после победы над национальной командой России в матче Лиге Наций (2:0) отметил, что этот сезон всё равно можно считать удачным для российской сборной.

Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков. Отсутствие на поле нескольких лидеров серьёзно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол.

Тем не менее, этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим.