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Гранквист: «Болельщикам сборной России этот сезон точно запомнится»

сегодня, 01:15
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция2 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Хельсингборга» и сборной Швеции Андреас Гранквист, ранее выступавший за «Краснодар», после победы над национальной командой России в матче Лиге Наций (2:0) отметил, что этот сезон всё равно можно считать удачным для российской сборной.

Сборная России за короткий срок потеряла многих важных игроков. Отсутствие на поле нескольких лидеров серьёзно сказалось на игре вашей команды. К тому же нам удалось показать достойный футбол.

Тем не менее, этот сезон точно запомнится российским болельщикам – он выдался очень хорошим.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 787
сегодня в 02:24
Однозначно руские запомнят как шведы весь матч возили их автобус. Будут помнить долгие годы также как Марибор и Алжир.
Don fagot
Don fagot
   61 / 787
сегодня в 01:42
* Суперигра Гойловина с великой Саудовской Аравией
* Случайно попало в копыто Дыркинфееву
* Фернандес привоз + конский олич орёт "сало уронили"
* Дырофей слился из сборной, когда понял, что играть с Турцией и Швецией, а не Андоррами и Фарерами
* Сыграли договорнячок со Швецией

Браво мутко и гинер!((((
АХХАХА
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
сегодня в 01:41
Это точно.
ЧМ не скоро забудут.
AgentART
AgentART
   29 / 787
сегодня в 01:25
Не понятно только чем?
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