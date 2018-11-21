Венгер: «Надеюсь, в 2022 году нас ждет настоящий чемпионат мира»

Французский специалист Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре и начнется ровно через 4 года.

Катар будет под огромным давлением, поскольку в целом стал сюрпризом тот факт, что мундиаль отдали именно этой стране. Не сомневаюсь, что всё будет организовано на фантастическом уровне, но часть успеха турнира будет зависеть еще и от того, как сумеет подготовиться сборная Катара.

Надеюсь, что первенство в Катаре будет настоящим чемпионатом мира. Турнир в России был отличным, но это был скорее чемпионат Европы вместе со сборной Бразилии. В целом мы понимали, что ни одна команда не из Европы не способна была выиграть мундиаль в этом году, кроме Бразилии. Кажется, что Европа на много миль опережает другие континенты, но надеюсь, что к 2022 году остальные команды подтянутся.