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Венгер: «Надеюсь, в 2022 году нас ждет настоящий чемпионат мира»

вчера, 23:07

Французский специалист Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре и начнется ровно через 4 года.

Катар будет под огромным давлением, поскольку в целом стал сюрпризом тот факт, что мундиаль отдали именно этой стране. Не сомневаюсь, что всё будет организовано на фантастическом уровне, но часть успеха турнира будет зависеть еще и от того, как сумеет подготовиться сборная Катара.

Надеюсь, что первенство в Катаре будет настоящим чемпионатом мира. Турнир в России был отличным, но это был скорее чемпионат Европы вместе со сборной Бразилии. В целом мы понимали, что ни одна команда не из Европы не способна была выиграть мундиаль в этом году, кроме Бразилии. Кажется, что Европа на много миль опережает другие континенты, но надеюсь, что к 2022 году остальные команды подтянутся.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 787
сегодня в 01:59
Будет жарко!
y6uBaHTo
y6uBaHTo
   546 / 787
сегодня в 01:03
офигеть, ЧМ зимой. интересно будет посмотреть.
parallels
parallels
   4 / 787
вчера в 23:25
ровно через 4 года стартанёт. 21 ноября 2022 — 18 декабря 2022.
Василий 50
Василий 50
   119 / 787
вчера в 23:11
У Катара получится.
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