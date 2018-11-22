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02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)Сантос 1:1 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 1.29 4.90 12.50
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас 4:0 Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 1.59 2.81 13.50
02:45 90’ Логотип футбольный клуб Фламенго (Рио-де-Жанейро)Фламенго 2:0 Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 1.21 5.65 18.00
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико П (Куритиба)Атлетико П 1:0 Логотип футбольный клуб Коринтианс (Сан-Паулу)Коринтианс 1.19 5.95 19.75
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Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»

сегодня, 03:37

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Считаю, что все составляющие сделают ЧМ-2022 незабываемым событием. Это будет очень компактный чемпионат мира. Все стадионы будут находиться не более чем в часе езды друг от друга.

Это будет чемпионат мира, организованный страной, где есть вся необходимая инфраструктура и возможности приветствовать у себя весь остальной мир.

Также нас ждёт отличная погода. В ноябре-декабре в Дохе будет от 15 до 25 градусов, это идеальный условия для подобного спортивного события.

Уверен, что каждый, кто приедет сюда, получит потрясающие впечатления. Люди откроют для себя удивительную страну. Удивительную не только количеством солнечного света, пляжей и песка, но и с точки зрения футбола и возможностей отпраздновать лучшее в истории событие.

Единственное обращение, которое я могу дать любителям футбола, – приезжайте на Ближний Восток, в Катар в 2022 году и насладитесь лучшим в истории чемпионатом мира.

Вчера появилась информация о том, что РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост главы ФИФА.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
   119 / 787
сегодня в 04:35
Посмотрим.
Tommy Lee
Tommy Lee
   106 / 787
сегодня в 04:02
Ну а ЧМ в России почти так же хвалил. Это просто работа у него такая.
нечитайло
нечитайло
   342 / 787
сегодня в 03:54
Хотелось бы надеется
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
сегодня в 03:44
Это спорный вопрос.
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