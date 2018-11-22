Инфантино: «В Катаре нас ждёт лучший ЧМ в истории»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими ожиданиями от чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

Считаю, что все составляющие сделают ЧМ -2022 незабываемым событием. Это будет очень компактный чемпионат мира. Все стадионы будут находиться не более чем в часе езды друг от друга.

Это будет чемпионат мира, организованный страной, где есть вся необходимая инфраструктура и возможности приветствовать у себя весь остальной мир.

Также нас ждёт отличная погода. В ноябре-декабре в Дохе будет от 15 до 25 градусов, это идеальный условия для подобного спортивного события.

Уверен, что каждый, кто приедет сюда, получит потрясающие впечатления. Люди откроют для себя удивительную страну. Удивительную не только количеством солнечного света, пляжей и песка, но и с точки зрения футбола и возможностей отпраздновать лучшее в истории событие.

Единственное обращение, которое я могу дать любителям футбола, – приезжайте на Ближний Восток, в Катар в 2022 году и насладитесь лучшим в истории чемпионатом мира.