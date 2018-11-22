«Арсенал» заинтересовался полузащитником дортмундской «Боруссии»

сегодня, 06:07

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Вайгль оказался в сфере интересов «Арсенала».

Как информирует источник, на трансфере 23-летнего игрока настаивает глава скаутинговой службы лондонцев Свен Мислинтат, ранее работавший скаутом в «Боруссии».

Отмечается, что немецкий клуб в ближайшее время не готов отпустить Вайгля, так как нуждается в длинной скамейке запасных.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» готов выплатить «Вильярреалу» сумму отступных в 20 млн евро за полузащитника сборной Испании Пабло Форнальса.