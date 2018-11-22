Райола предложил «Милану» услуги Тете

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Известный футбольный агент Мино Райола на встрече с руководством «Милана» по поводу возможного трансфера форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича предложил миланскому клубу услуги другого своего клиента, утверждает источник.

Речь идёт о 23-летнем защитнике «Лиона» и сборной Нидерландов Кенни Тете.

Последнее время «Милан» в связи с чередой травм испытывает серьёзные кадровые проблемы в линии обороны. Напомним, в лазарете клуба находятся Матео Мусаккьо, Маттиа Кальдара и Алессио Романьоли.