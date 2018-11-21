ПСЖ предложил 80 млн евро за игрока «Аякса»

вчера, 22:03

«Манчестер Сити», ПСЖ и «Барселона» ведут борьбу за полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

Парижане решили взять инициативу в свои руки и уже предложили голландскому клубу 80 млн евро. «Сити» и «Барса» не готовы пытаться перебить эту ставку ПСЖ , однако последнее слово будет за самим де Йонгом.

«Барселона» неоднократно контактировала с игроком и его агентами, убеждая де Йонга, что именно Каталония - лучшее место для развития его карьеры. Козырь «Манчестер Сити» - это Хосеп Гвардиола, с которым 21-летний футболист хотел бы поработать.