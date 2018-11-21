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ПСЖ предложил 80 млн евро за игрока «Аякса»

вчера, 22:03

«Манчестер Сити», ПСЖ и «Барселона» ведут борьбу за полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

Парижане решили взять инициативу в свои руки и уже предложили голландскому клубу 80 млн евро. «Сити» и «Барса» не готовы пытаться перебить эту ставку ПСЖ, однако последнее слово будет за самим де Йонгом. 

«Барселона» неоднократно контактировала с игроком и его агентами, убеждая де Йонга, что именно Каталония - лучшее место для развития его карьеры. Козырь «Манчестер Сити» - это Хосеп Гвардиола, с которым 21-летний футболист хотел бы поработать.

«Барса» выделила на трансфер 50 млн евро, однако считается, что если де Йонг уйдет не в ПСЖ, то понадобится не менее 70 млн, учитывая предложение парижан.

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
   120 / 787
сегодня в 02:58
Плевали они на ФФП.
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 787
сегодня в 01:55
Хороший трансфер для ПСЖ и Барсу снова обставят что в двойне приятно.
dimagas1
dimagas1
   145 / 787
вчера в 22:56
Дорого.Но если негра за 100 брали то он стоит этих 80.
За адекватность
За адекватность
   76 / 787
вчера в 22:18
Игрок бесспорно толковый, но цены убойные. С ностальгией вспоминаю времена, когда в клубе могли выйти в старте 3 легионера, но Босман будь он не ладен.
allemz
allemz
   18 / 787
вчера в 22:13
Блин, вот сейчас ПСЖ перебьет ставку и минус топарь(
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
вчера в 22:04
Он стоит таких денег.
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