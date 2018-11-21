Без Неймара. Трансферные цели для «Реала»

вчера, 22:31

Солари ждет, что старые волки завоют по-новому? «Соккер.ру» отыскал игроков, которые могут пригодиться королям футбольной Европы.

Френки де Йонг (Нидерланды, «Аякс»)

Голландцем из «Аякса» давно интересуется «Барселона». Чем не повод сыграть в стиле самих каталонцев, когда перехватили Неймара? Френки вроде бы ничего каталонцам не обещал, а «Реал» не может игнорировать прогресс юного хавбека, который управляет игрой, как Модрич или Хави. У де Йонга есть слабые матчи и решения, но он из породы «милых» игроков, которые очаровывают интеллектом и мудростью не по годам. Солари в футбольные годы умел найти крутые решения на поле, может оценить такого парня. Ну и «умыть» «Барселону» в трансферной эпопее – бонус для Переса.

Милан Шкриньяр (Словакия, «Интер»)

«Реалу» нужен центральный защитник, чтобы поставить на место Рамоса, и дождаться от Варана окончательного решения. Сейчас Рафаэль окажется в тройке призеров «Золотого мяча», и вообще может пуститься во все тяжкие – захочет в Англию, расслабиться, станет еще чаще «привозить». Жаль Шкриньяра, если он окажется на скамейке рядом с Начо, ведь Серхио и Рафа – топ, если играют серьезно. В этом сложность. Защитник нужен, но такой, чтобы одновременно и подождать мог, и навязать борьбу.

Матийс де Лигт (Нидерланды, «Аякс»)

«Я люблю солнце», - намекнул молодой напарник ван Дейка на то, куда переберется, когда его спросили о «Барселоне» и «Манчестер Юнайтед». Де Лигт много раз говорил, что его любимая команда в Испании – каталонский гранд, однако для «Реала» это лишь дополнительный вызов. Ведь Матийс подходит под описанные выше параметры. Он молодой – всего 19 лет, то есть может спокойно развиваться, выступая в роли Начо, подменяя Варана и Рамоса. При этом дерзкий, ведь в основе «Аякса» с 17 лет и уже сыграл в финале Лиги Европы в прошлом году.

Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина, «Ювентус»)

Говорят, что даже деньги предложили – ставка в 60 млн евро не сработала, подкинут еще пять. У Миралема ведь странное положение в «Ювентусе». Основной – сыграл 879 минут из 1080 возможных. Аллегри даже приказал ученику Жуниньо бить штрафные с некоторых позиций, запретив исполнять стандарты Роналду. Но в Турине такая команда, что от ухода Пьянича точно не развалится, ведь Дибала и Роналду забирают на себя часть его атакующих функций, а вот умения разрушать на уровне того же Хави хавбеку всегда не хватало. А в «Реале», где есть не только Кроос, но и старина Модрич, такой игрок мог бы засиять. В обороне скорее как Лука работает, чем как атакующий Иско.

Джейдон Санчо (Англия, «Боруссия» Д)

Перес одержим Рахимом Стерлингом и идеей подписания вингера «Манчестер Сити»? Но у этого атакующего игрока бывают как очень удачные, так и откровенно посредственные матчи. В этом британец похож на Гарета Бэйла, который у Флорентино в команде давно, но не заметно, чтобы в «Реале» все были в восторге от нестабильности валлийца и его мелких травм. А поскольку «Боруссия» Дортмунд сговорчивее на рынке, чем «Манчестер Сити», то можно взять Стерлинга из будущего. Санчо зажег, немцам обошелся дешево – логично к Винисиусу добавить еще одного парня 2000 года рождения. А вот слухи о Санчесе удивляют. Зачем Алексис в Мадриде?

Кристиан Эриксен (Дания, «Тоттенхэм»)

Алли слишком взбалмошный, хотя мог бы подойти «Реалу» и добавить свою дикость в размеренность середины поля, где Модрич, Кроос и Каземиро играют, словно убаюкивают новорожденных – плавно, но размашисто. А вот напарник Деле по имени Кристиан вырос в зрелого мастера, лидера, дирижера, которому пора получить свой шанс на самом высоком уровне, выше возможностей «Тоттенхэма». А если еще и Почеттино рассчитывают увидеть в «Реале» с лета, то трансфер именно Кристиана не удивит совершенно. Потянет? Датчане в Мадриде были, и Эриксен скорее Лаудруп, чем Гравесен. Да и точнее подходит стилю «Реала», чем Рэшфорд, которым вдруг заинтересовались.

Мауро Икарди (Аргентина, «Интер»)

Во-первых, у Бензема много голов, ведь в «Реале» давно. Но маловато глобальной пользы для раскрученного бренда и сбавившей команды. Во-вторых… но и во-вторых тоже решающей пользы от Карима никакой. Мауро свежее, злее, разнообразнее именно как центральный нападающий. Моложе Кавани или Левандовски, о которых тоже говорили. И намного здоровее и дороже, чем Фалькао. Колумбиец якобы снова хочет пожить в Мадриде. Впрочем, если Икарди как ставка на будущее, то Радамель как попытка снова уйти от решения проблем. Вот только урвать Икарди у «Интера» зимой будет сложно.

Эдин Джеко (Босния и Герцеговина, «Рома»)

В Мадриде открывают еще одно боснийское посольство? Скауты «Реала» побывали на матче Боснии и Герцеговины и Испании, в котором Джеко играл и не отличился. И хотя сейчас у Эдина идет не самый удачный сезон, когда говорим о реализации моментов, если Пересу хочется взять форварда зимой, то Левандовски или Кавани заполучить будет сложно. Фалькао сам придет, но это спорная ставка – Радамель примерно в такой форме, как «Монако». «Рома» тоже в кризисе, но она живее, а Джеко с опытом - играл за «Манчестер Сити» в АПЛ и забивал в Серии А. Это качественный центрфорвард, и его нужно включить в шорт-лист.

Харри Кейн (Англия, «Тоттенхэм»)

Линекер-2018 не нужен «Барселоне», как Гари-1986, но может оказаться в «Реале». Кавани тоже решит проблемы в атаке на время, если уругваец нужен Сантьяго Солари. Но Эдинсону много лет, и в ПСЖ им движет ревность и обида – из-за особого положения Неймара. В «Реале» такой мотивации не будет. А в роли наглого Роналду уругваец всегда был хуже, чем Суарес. Кейн же, играя далеко не так интенсивно и круто, как Криштиану – молодой собиратель голов. Акцент на возрасте нужно сделать, ведь Харри, если пересидит в «Тоттенхэме», и сам закиснет, и «Реалу» не поможет. Проблема только в цене, но в случае с Модричем и Бэйлом сторговались.

Сколько позиций нужно закрыть «Реалу»?

Особенность трансферной кампании для «Реала» в том, что если все играют на своем уровне – новички не нужны. Вот только потеря Роналду сильнее повлияла на чемпионский характер команды, чем думали. А 1:5 от «Барселоны» - пинок по самолюбию, так что теперь Перес бездействовать не будет.

Можно даже сформировать картину потребностей «Реала». Специально не включаем в список Неймара и Мбаппе. Ведь очевидно, что этим парням не хочется именно в «Реал» без Зидана и Роналду, зато с Солари. Ставка на них может быть скорее капризом Переса в надежде, что у ПСЖ начнутся проблемы с УЕФА .

И что угрозы отстранить французов от ЛЧ выльются в продажу самых ценных. Но для «Реала» самыми ценными могут стать те, кто заменит Рамоса, Модрича и Бензема. Кроме того, не стоит исключать, что харизма Роналду переманит в «Ювентус» Марсело. Не факт, что отданные в аренды защитники Эрнандес и Хакими сразу полноценно заменят легенду мадридцев.

Так что есть минимум три основных направления, даже если Марсело останется на пару лет. Первая задача – поиск центрального форварда, проблема компенсации 40-55 голов, которые обычно клепал за сезон Роналду. Решив ее, надо вспомнить, что Модричу 33 года, а Кроос в свои 28 лет переел футбола.

Кроме того, по Куртуа и Асенсио видим, как непросто внедрить в жесткую игровую структуру «Реала» и опытных, и молодых. Даже Варан в Мадриде с 2011 года, хотя ему всего 25 лет. Основной состав кишит ветеранами клуба, тот же Бензема обошел Пушкаша и стал третьим снайпером в истории «Реала», уступая только Раулю и Роналду.