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«Барселона» начинает «Операцию Неймар»

сегодня, 00:00

«Барселона» намерена вернуть нападающего ПСЖ Неймара под свои знамена. Представители каталонцев уже связались с окружением футболиста и начали обсуждать возвращение игрока. 

После того, как один из руководителей «Барсы» Пеп Сегура не исключил возвращение Неймара, испанский клуб полагает, что настало время для шага со стороны бразильца. То, как ушел Неймар из «Барселоны», обидело многих болельщиков «блаугранас», и «сине-гранатовые» хотят, чтобы футболист выступил с заявлением, в котором бы он признал опрометчивость своего шага. 

Также Неймару в случае своего возвращения придется пойти на понижение зарплаты. В ПСЖ он зарабатывает порядка 40 млн евро за сезон, а «Барселона» не может платить бразильцу таких денег. По слухам, форвард готов умерить свои аппетиты, если вернется в Каталонию.

Кроме того, для возвращения необходимо уладить скандал с инвестиционным фондом DIS, который утверждает, что недополучил денег за трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. В противном случае переход будет невозможен.

Далее Неймар должен будет сделать публичное заявление о желании сменить обстановку. Этот шаг смягчил бы позицию ПСЖ за столом переговоров. Неизвестно, сколько парижане могут потребовать за Неймара, но «Барса» надеется включить в сделку Ивана Ракитича или Усмана Дембеле

Неймар и его агенты уже были проинформированы «Барселоной» о том, что требуется от футболиста. Игрок должен показать готовность действовать по намеченному плану. В противном случае, «Барселона» откажется от этой идеи.

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Все комментарии
ndedov
ndedov
   150 / 787
сегодня в 03:57
Спектакль да и только.
Спагетти
Спагетти
   211 / 787
сегодня в 03:32
Мне почему то представляется шеф полиции из фильма "Такси" как он орёт начинаем "Операцию Неймар")))
инвайт
инвайт
   6 / 787
сегодня в 03:17
А закончат операцией Дзюба.
Санчо Панса
Санчо Панса
   78 / 787
сегодня в 03:01
Но Барселона надеется включить в сделку по Неймару Ракитича или Дембеле? А, ну в таком случае руководству каталонского клуба придется отстегнуть из своего кармана 100 миллионов евро сверху)
Гус Пойет
Гус Пойет
   43 / 787
сегодня в 02:45
Гномяра не утвердит
амурец
амурец
   50 / 787
сегодня в 02:42
зачем это Неймару? опять будет тянуть Барсу, а все заслуги другому припишут
Kavaro
Kavaro
   501 / 787
сегодня в 02:42
Окружение ))
Шишанутый
Шишанутый
   79 / 787
сегодня в 02:28
Зачем Неймару вся эта головная боль? Не лучше ли наслаждатся жизнью в Париже где его боготворят?
KLUNIO-INTER
KLUNIO-INTER ответил parallels
   538 / 787
сегодня в 02:01
Можешь быть немного разнообразным? А то говоришь ты про свиней и на фотке твоей пятачок. Или у тебя нет любимой команды кроме мяса?
parallels
parallels
   4 / 787
сегодня в 01:52
а спартак, часом, не планирует операцию "возвращение легенды"? болельщики уже все извелись, пишут во все инстанции. чтобы дезеув вернулся в тарасовку.
Don fagot
Don fagot ответил Гавроша
   61 / 787
сегодня в 01:44
Лоренцо в более сильном клубе выступает, он откажет очередным красно-синим
Shamil79
Shamil79
   271 / 787
сегодня в 01:43
дорого оьойдётся
Ruslik1982
Ruslik1982
   134 / 787
сегодня в 01:40
а после того как это заявит - Барса скажет что пошутила ))
lawr19730
lawr19730
   254 / 787
сегодня в 01:39
Петух кинул Барсу, теперь Барса хочет его опустить, заставляя унижаться и прощения просить. Опущенец короче, благодаря жадненькому папашке)
Гавроша
Гавроша ответил MALOVAR
   30 / 787
сегодня в 01:18
Дзюба к ним не поедет
А мельгарехо?
NOVA
NOVA
   300 / 787
сегодня в 01:12
зачем ему делать шаг назад и идти на понижение!?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
   291 / 787
сегодня в 01:05
Плевать.
Я жду, когда Реал начнет "операцию Заболотный"
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   223 / 787
сегодня в 00:50
Надо было заголовок Барселона занимается ерундой)
95-shishani-95
95-shishani-95
   421 / 787
сегодня в 00:37
Неймар на понижение зарплаты? Не думаю!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   64 / 787
сегодня в 00:37
А глоры Барсы с соккера спешно начинают операцию "переобувание", хех
AlekseyV
AlekseyV
   533 / 787
сегодня в 00:34
Слишком много условий. Должно же быть у Неймара ЧСД
Василий 50
Василий 50
   119 / 787
сегодня в 00:23
Опять эти слухи.
Bayern Best
Bayern Best
   54 / 787
сегодня в 00:22
40 мультов лучше в ПСЖ.
allemz
allemz
   18 / 787
сегодня в 00:17
Мда.
Не злите дядю Нассера, так-то он влиятельнее всей Барсы, как скажет - так и будет :)
Brigar
Brigar
   26 / 787
сегодня в 00:17
Невыполнимые требования.
MALOVAR
MALOVAR ответил Гавроша
   2 / 787
сегодня в 00:10
Дзюба к ним не поедет
Gianfranco Zola
Gianfranco Zola
сегодня в 00:10
Заголовок улыбнул.
dimagas1
dimagas1
   145 / 787
сегодня в 00:09
Гавроша
Гавроша
   30 / 787
сегодня в 00:09
А чего им другого игрока не найти?
drug01
drug01
   81 / 787
сегодня в 00:04
Вернуть обратно можно за большие деньги....
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