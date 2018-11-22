«Барселона» начинает «Операцию Неймар»

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«Барселона» намерена вернуть нападающего ПСЖ Неймара под свои знамена. Представители каталонцев уже связались с окружением футболиста и начали обсуждать возвращение игрока.

После того, как один из руководителей «Барсы» Пеп Сегура не исключил возвращение Неймара, испанский клуб полагает, что настало время для шага со стороны бразильца. То, как ушел Неймар из «Барселоны», обидело многих болельщиков «блаугранас», и «сине-гранатовые» хотят, чтобы футболист выступил с заявлением, в котором бы он признал опрометчивость своего шага.

Также Неймару в случае своего возвращения придется пойти на понижение зарплаты. В ПСЖ он зарабатывает порядка 40 млн евро за сезон, а «Барселона» не может платить бразильцу таких денег. По слухам, форвард готов умерить свои аппетиты, если вернется в Каталонию.

Кроме того, для возвращения необходимо уладить скандал с инвестиционным фондом DIS, который утверждает, что недополучил денег за трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. В противном случае переход будет невозможен.

Далее Неймар должен будет сделать публичное заявление о желании сменить обстановку. Этот шаг смягчил бы позицию ПСЖ за столом переговоров. Неизвестно, сколько парижане могут потребовать за Неймара, но «Барса» надеется включить в сделку Ивана Ракитича или Усмана Дембеле.

Неймар и его агенты уже были проинформированы «Барселоной» о том, что требуется от футболиста. Игрок должен показать готовность действовать по намеченному плану. В противном случае, «Барселона» откажется от этой идеи.