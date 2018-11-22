Гвардиола: «Каждый раз, когда начинаю читать, думаю о Клоппе»

Выступая перед студентами университета Ливерпуля, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пошутил в ответ на вопрос о том, что он предпочитает читать.
Я люблю читать, но не читаю. Каждый раз, когда начинаю, сразу думаю о «Ливерпуле», Клоппе, не могу сосредоточиться.
Люди думают, что я часто читаю. Если серьезно, у меня отличная библиотека, рано или поздно я прочту эти книги, но пока нет времени.
В октябре в рамках 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью.
https://twitter.com/mov_dark/status/802867179830071296
https://twitter.com/mov_dark/status/802867179830071296