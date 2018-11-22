Клопп: «У меня нет причин критиковать игроков „Ливерпуля“»

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11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.34 3.62 3.10
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 4.50 3.50 1.93
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.39 5.30 7.10
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 3.70 3.18 2.06
01:00 90’ Логотип футбольный клуб Васку да Гама (Рио-де-Жанейро)Васку да Гама 1:0 Логотип футбольный клуб Сан-ПаулуСан-Паулу - - -
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сеара (Форталеза)Сеара 1:0 Логотип футбольный клуб Парана (Куритиба)Парана 1.31 4.95 10.75
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)Флуминенсе 1.60 3.70 6.10
02:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе 2:0 Логотип футбольный клуб Спорт РесифиСпорт Ресифи 1.86 3.125 5.20
22:30 сегодня  Байер -:-  Штутгарт 1.61 4.30 5.85
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.30 3.22 3.28
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург 2.28 3.45 3.05
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
23:00 сегодня  Леганес -:-  Алавес 2.23 3.10 3.92
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.93 2.94 2.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК -:- Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ХаритиятАль-Харитият -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль -:- Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3.74 3.86 1.88
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия - - -
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.41 5.00 6.05
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 4.20 4.65 1.61
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) -:- Логотип футбольный клуб Уфа (мол)Уфа (мол) 5.50 4.60 1.44
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (мол) (Москва)Динамо М (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.41 4.75 6.40
18:00 сегодня  Ахмат -:-  ЦСКА 3.70 3.14 2.17
20:30 сегодня  Локомотив М -:-  Урал 1.60 3.86 6.05
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай -:- Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор 1.90 3.28 4.60
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Львов - - -
22:45 сегодня  Лион -:-  Сент-Этьен 1.62 4.35 5.60
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 2.15 3.08 3.84
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.93 2.90 2.75
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер 2.64 2.98 2.99
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.72 2.76 3.125
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2.09 3.18 3.90
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.56 3.125 2.23
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.97 2.92 2.70
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.18 3.125 3.70
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 4.40 3.80 1.76
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П - - -
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Клопп: «У меня нет причин критиковать игроков „Ливерпуля“»

вчера, 19:51

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что его команде еще есть куда расти.

Мы можем стать еще сильнее. Можем, должны и станем. Но на пути к улучшению игры мы обязаны добиваться побед в матчах.

У меня нет причин критиковать игроков, они проделывают по-настоящему хорошую работу. В этом году уже многое стало лучше, чем было в прошлом. Лучше играем в защите, при стандартных положениях, действуем более зрело.

Мерсисайдцы обыграли «Фулхэм» в 12-м туре АПЛ и сейчас занимают вторую строчку в турнирной таблице.

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