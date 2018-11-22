Клопп: «У меня нет причин критиковать игроков „Ливерпуля“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что его команде еще есть куда расти.

Мы можем стать еще сильнее. Можем, должны и станем. Но на пути к улучшению игры мы обязаны добиваться побед в матчах.

У меня нет причин критиковать игроков, они проделывают по-настоящему хорошую работу. В этом году уже многое стало лучше, чем было в прошлом. Лучше играем в защите, при стандартных положениях, действуем более зрело.