Рафинья: «Хотел бы, чтобы Неймар вернулся в „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал слова своего отца, который сообщил, что бразилец может уйти из клуба.

Если меня не ставят в состав, то я буду первым, кто на следующий день придет на тренировку. Так меня учил отец.

Комментарии, которые он дал на днях, были ошибочными. Я игрок «Барселоны» и полностью привержен клубу.