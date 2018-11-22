Рафинья: «Хотел бы, чтобы Неймар вернулся в „Барселону“»

Полузащитник «Барселоны» Рафинья прокомментировал слова своего отца, который сообщил, что бразилец может уйти из клуба.
Если меня не ставят в состав, то я буду первым, кто на следующий день придет на тренировку. Так меня учил отец.
Комментарии, которые он дал на днях, были ошибочными. Я игрок «Барселоны» и полностью привержен клубу.
Также Рафинья ответил на вопрос о возможном возвращении в «Барселону» нападающего Неймара.
Хотел бы, чтобы Неймар вернулся. Он один из лучших игроков мира. Однако между собой мы это не обсуждаем.