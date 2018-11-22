Клюйверт: «Меня вдохновляли мой отец и Роналду»

Вингер «Ромы» Джастин Клюйверт поделился впечатлениями от римского клуба и рассказал о том, кто был его примером.
Я счастлив и наслаждаюсь каждым днем в римском клубе. Здесь сложный чемпионат, но это позволяет игрокам развиваться. Об этом мне говорил и отец [Патрик].
Он был моим примером, когда я рос, но меня также вдохновлял Криштиану Роналду, человек, который живет спортом и для спорта.
Отец предупреждал, что конкуренция в Серии А будет очень высокой, но я многому могу научиться у чемпионов, которые играют в нашей команде.
Эусебио Ди Франческо многое мне дал, он блестящий тренер.
Напомним, 19-летний Клюйверт перешел в «Рому» из «Аякса» в июне.
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Это точно, Рон - эталон спортсмена и отношения к своему делу.
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Это точно, Рон - эталон спортсмена и отношения к своему делу.