Жемалетдинов: «Бывает, бьём друг друга на тренировке, но чисто по-игровому»

22 января 2019, 03:01

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов накануне товарищеской игры с «Зенитом» ответил на вопрос о том, каков риск получить травму во время предсезонного сбора.

В начале сборов есть большой риск, потому что мышцы ещё не подготовлены. Сейчас нужно тщательнее растираться перед тренировками, процедуры выполнять. Иногда на тренировках заводимся, но такое постоянно бывает в командах, бьём, бывает, друг друга, но чисто по-игровому.

Первый матч товарищеского турнира в Катаре состоялся вчера. «Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.