Гамула: «Гулиев не показал той игры, что демонстрировал в „Ростове“»

Известный тренер, селекционер «Ростова» Игорь Гамула оценил игру экс-полузащитника дончан Аяза Гулиева, возвратившегося в «Спартак», в контрольном матче между командами (1:2).
Считаю, Аяз не показал того футбола, который демонстрировал в «Ростове» в последнее время. В «Ростове» он был лидером, играл первую скрипку. В этом матче далеко не всё получилось, ему пока ещё сложно. Но класс у него есть, будем следить дальше.
Также Гамула высказался о новичке «Ростова» Романе Еременко, который в этом матче участия не принимал.
Даже не сомневаюсь в том, что Еременко не потеряется в «Ростове». Роман поможет. Он хочет сам себе доказать, что ещё не отыгранный футболист, а способен принести пользу и себе, и клубу. В «Спартаке» не всё получилось. Сказалась длительная пауза. А у нас, в «Ростове», многие ребята заиграли с новой силой, воспряли духом.
Игра Аяза вчера понравилась, кстати - мобильный центр поля был.
Игра Аяза вчера понравилась, кстати - мобильный центр поля был.