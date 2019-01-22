Гамула: «Гулиев не показал той игры, что демонстрировал в „Ростове“»

22 января 2019, 02:41

Известный тренер, селекционер «Ростова» Игорь Гамула оценил игру экс-полузащитника дончан Аяза Гулиева, возвратившегося в «Спартак», в контрольном матче между командами (1:2).

Считаю, Аяз не показал того футбола, который демонстрировал в «Ростове» в последнее время. В «Ростове» он был лидером, играл первую скрипку. В этом матче далеко не всё получилось, ему пока ещё сложно. Но класс у него есть, будем следить дальше.

Также Гамула высказался о новичке «Ростова» Романе Еременко, который в этом матче участия не принимал.