Гамула: «Думаю, теперь критиков у Глушакова поубавится»

Известный тренер, ныне селекционер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал выступление полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова в товарищеском матче с донским клубом (2:1). Капитан «красно-белых» забил победный мяч в ворота ростовчан.

Да, символично, что победный гол забил Глушаков. Денис похоронил своих ростовских любителей футбола. Так бывает.

Убавится ли в этом году критика болельщиков в его адрес? Да вся эта критика наиграна… Но у нас если за кого-то зацепятся, то уже не отвязываются… Денис – парень крепкий. Романцев посоветовал ему закрыться на базе и пахать. Он, по-моему, так и делает. Ни с кем особо не общается, а усиленно работает. Сегодня забил гол своим (улыбается). Теперь, думаю, критиков у него поубавится.