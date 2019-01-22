Червиченко: «Айртон – очередной бразилец с непонятными перспективами»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что, несмотря на возвращение в московскую команду полузащитника Аяза Гулиева и приобретение левого защитника Айртона, «красно-белые» всё ещё нуждаются в усилении состава.

Если «Спартак» больше никого не купит этой зимой, то главным плюсом станет то, что клуб не потратит много денег владельца. Возвращение Гулиева – это неплохо, а вот переход Айртона для меня загадка – очередной бразилец с непонятными перспективами. Вообще все линии «Спартака», кроме вратарской, нуждаются в усилении. Но это должны быть качественные трансферы, а не приобретения для галочки.