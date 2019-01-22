Тарасов: «Если бы я портил Миранчуков, они бы со мной не общались»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, как воспринимает критику в его адрес со стороны болельщиков.

Тарасов портит молодёжь «Локо»? О, мне постоянно это пишут в соцсетях, не первый раз это слышу. Спросите лучше у Миранчуков, порчу ли их. Я вот не понимаю: по каким показателям люди судят? Что я могу в братьях испортить? То, что у меня давно была какая-то жизнь, когда я стал чуть более узнаваемым и стал появляться в разных местах? С этим не соглашусь. Если бы я портил Миранчуков, они бы со мной не общались, верно? Ведь они очень неглупые ребята, правильно расставляют жизненные приоритеты. И в плане отношений к семье, к маме и к друзьям мы очень схожи. Антон вообще крёстный моей дочки, так что я просто не могу его испортить. Это же член моей семьи – так же, как и Лёша.

Хейтеры в соцсетях? Я научился абстрагироваться от этого. Кто следит, уже мог заметить: когда мне пишут в Инстаграме разумные вопросы, я стараюсь отвечать. Со многими обычными людьми общаюсь, стараюсь помочь, если есть возможность. В моём детстве не было такой возможности, когда можно было написать своему кумиру напрямую. А если бы была, то тоже бы писал сообщения. Это же круто, простой ответ может дать стимул расти дальше, развиваться. Поэтому я стараюсь это делать.

Что делать, когда большинство комментариев – это оскорбления? Пролистывать. Что-то доказывать этим людям, переубеждать их, я не хочу. Пусть они думают, как хотят. Сейчас очень много негатива от людей идёт, много грязи. Есть запретная тема – семья и мама. Но даже когда их касаются, что я могу сделать против интернетных героев? В глаза-то подобное никто из них сказать не может. Пускай хотя бы этому радуются, бог им судья.