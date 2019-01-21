Ганчаренко: «Эрнандес стал капитаном, потому что был самым старшим на поле»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги товарищеского матча с латвийским «Вентспилсом» (5:0).
ЦСКА проделал хорошую работу, в целом, заслужили победу. Было много командной игры, много единоборств. Главное, что была игровая практика и многие молодые футболисты благодаря этому станут лучше играть.
Игра Бийола в обороне? Единоборства, стандартные положения, пас, понятно, что где-то он теряет позицию, но для первой игры он действовал неплохо. Капитанская повязка у Абеля Эрнандеса? Это тренерское решение, если есть Акинфеев, то он всегда надевает повязку в официальных матчах. Выбрали уругвайского форварда исходя из того, что он был самым старшим на поле.
Удачи ЦСКА!!! Ждём объявления состава на игру с Мольде.
Удачи ЦСКА!!! Ждём объявления состава на игру с Мольде.
26 Июля 2018, 00:30,
Стало известно, сколько в московском ЦСКА будет зарабатывать экс-форвард "Халла" Абель Эрнандес. Уругваец подпишет с "армейцами" контракт на три года, по которому зарплата футболиста составит 1,8 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что в случае перехода в ЦСКА нападающий хотел бы зарабатывать 5,8 млн евро в год.
Последним клубом Эрнандеса был "Халл Сити". В прошлом сезоне он отыграл за него 10 матчей в Чемпионшипе и забил 8 голов. В общей сложности на счету Эрнандеса 110 матчей, 39 голов и 10 голевых передач во всех турнирах в составе "Халла".
26 Июля 2018, 00:30,
Стало известно, сколько в московском ЦСКА будет зарабатывать экс-форвард "Халла" Абель Эрнандес. Уругваец подпишет с "армейцами" контракт на три года, по которому зарплата футболиста составит 1,8 млн евро за сезон. Ранее сообщалось, что в случае перехода в ЦСКА нападающий хотел бы зарабатывать 5,8 млн евро в год.
Последним клубом Эрнандеса был "Халл Сити". В прошлом сезоне он отыграл за него 10 матчей в Чемпионшипе и забил 8 голов. В общей сложности на счету Эрнандеса 110 матчей, 39 голов и 10 голевых передач во всех турнирах в составе "Халла".
Все 80!!!!!! бггггггггг
Все 80!!!!!! бггггггггг