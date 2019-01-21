Ганчаренко: «Эрнандес стал капитаном, потому что был самым старшим на поле»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвел итоги товарищеского матча с латвийским «Вентспилсом» (5:0).

ЦСКА проделал хорошую работу, в целом, заслужили победу. Было много командной игры, много единоборств. Главное, что была игровая практика и многие молодые футболисты благодаря этому станут лучше играть.

Игра Бийола в обороне? Единоборства, стандартные положения, пас, понятно, что где-то он теряет позицию, но для первой игры он действовал неплохо. Капитанская повязка у Абеля Эрнандеса? Это тренерское решение, если есть Акинфеев, то он всегда надевает повязку в официальных матчах. Выбрали уругвайского форварда исходя из того, что он был самым старшим на поле.