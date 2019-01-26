«Барселона» и «Бетис» близки к совместному трансферу Эмерсона

сегодня, 06:07

Защитник «Атлетико Минейро» и молодёжной сборной Бразилии Эмерсон этой зимой может перебраться в чемпионат Испании.

Согласно источнику, 20-летний бразилец станет игроком «Бетиса», но часть трансфера оплатит «Барселона», сохранив за собой часть прав на игрока и приоритетное право выкупа контракта Эмерсона в будущем.

Переход, над которым клубы работали несколько месяцев, по слухам, близок к завершению. Эмерсон должен присоединиться к «Бетису» после Кубка Америки-2019 U-20.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» собирается купить Эмерсона и отдать его в аренду «Бетису».