Рабьо может перейти в «Тоттенхэм» в январе за 23 млн евро

сегодня, 05:17

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо уже в это трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм». Парижанам не удалось подписать новый контракт с 23-летним хавбеком. Действующее соглашение Рабьо с клубом истекает этим летом, поэтому ПСЖ намерен продать француза в январе. По информации источника, трансфер Рабьо будет стоить лондонскому клубу 23 млн евро.

Однако, переход состоится только после того, как парижане найдут замену Рабьо. Согласно источнику, ПСЖ присматривается к полузащитнику «Эвертона» Идриссе Гейе и готовит предложение в размере 25.4 млн евро за 29-летнего сенегальца.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прошёл медобследование перед переходом в «Пари Сен-Жермен».