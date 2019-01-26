Рабьо может перейти в «Тоттенхэм» в январе за 23 млн евро

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабьо уже в это трансферное окно может перейти в «Тоттенхэм». Парижанам не удалось подписать новый контракт с 23-летним хавбеком. Действующее соглашение Рабьо с клубом истекает этим летом, поэтому ПСЖ намерен продать француза в январе. По информации источника, трансфер Рабьо будет стоить лондонскому клубу 23 млн евро.
Однако, переход состоится только после того, как парижане найдут замену Рабьо. Согласно источнику, ПСЖ присматривается к полузащитнику «Эвертона» Идриссе Гейе и готовит предложение в размере 25.4 млн евро за 29-летнего сенегальца.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Леандро Паредес прошёл медобследование перед переходом в «Пари Сен-Жермен».
Но не в этом суть, писал больше про "источники" и какую информацию они дают не связанную с друг другом.
Но не в этом суть, писал больше про "источники" и какую информацию они дают не связанную с друг другом.
ПСЖ выставляет Рабьо на продажу за 15 лямов, так как летом он может уйти бесплатно, но тут появляется коварный Тоттенхем, а самое главное хитрый и предлагает 23 ляма. Ну в самом деле платить за такого игрока 15 лямов совесть не позволяет, только 23.
Но дальше ещё больше идиотизма. ПСЖ говорит, продадим если только найдём ему замену. И это ничего, что с Рабьо конфликт, из-за его отказа продлевать контракт и на данный момент он сослан в дубль и вряд ли вообще ещё сыграет за ПСЖ.
Ах уж эти "источники".
ПСЖ выставляет Рабьо на продажу за 15 лямов, так как летом он может уйти бесплатно, но тут появляется коварный Тоттенхем, а самое главное хитрый и предлагает 23 ляма. Ну в самом деле платить за такого игрока 15 лямов совесть не позволяет, только 23.
Но дальше ещё больше идиотизма. ПСЖ говорит, продадим если только найдём ему замену. И это ничего, что с Рабьо конфликт, из-за его отказа продлевать контракт и на данный момент он сослан в дубль и вряд ли вообще ещё сыграет за ПСЖ.
Ах уж эти "источники".