«Монако» включился в борьбу за Чичарито

«Монако» вступил в борьбу за нападающего лондонского «Вест Хэма» Хавьера Эрнандеса. Монегаски готовы заплатить за Чичарито 12 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что футболистом активно интересуется испанская «Валенсия».
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|-
|-
|-
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|-
|-
|15:15
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|-
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|-
|-
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|-
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|-
|-
|-
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|Хайдук
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|-
|-
|-
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|-
|-
|-
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|1:0
|Урожай
|-
|-
|-
|17:30
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|Эребру
|3:2
|Сириус
|-
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|Лудогорец
|0:1
|Лехия
|-
|-
|-
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|-
|-
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|-
|-
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|Матч завершен
|Гренобль
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«Монако» вступил в борьбу за нападающего лондонского «Вест Хэма» Хавьера Эрнандеса. Монегаски готовы заплатить за Чичарито 12 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что футболистом активно интересуется испанская «Валенсия».