Касерес снова возвращается в «Ювентус», Бенатиа команду покидает

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Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 0:3 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:30 Закончился после серии пенальти Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0
(3:4 п.) 		Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 52’ Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити 2:1 Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 1:2 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 63’  Герта 2:2  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 50’  Марсель 0:1  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:2 Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 0:1 Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 1:1 Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:0 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б 0:2 Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 69’ Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 0:0 Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1:1 Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 0:0 Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 0:2 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 Матч завершен  Южная Корея 0:1  Катар - - -
19:00 Матч завершен  ОАЭ 1:0  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариупольМариуполь 1:1 Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря 1:0 Логотип футбольный клуб ЛиепаяЛиепая - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман 0:2 Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КомарноКомарно 0:1 Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн 2:1 Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 0:1 Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна 0:1 Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 2:0 Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю 1:5 Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 3:2 Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам 1:3 Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
15:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга 4:1 Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 5:2 Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 4:0 Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 2:3 Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1:1 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:0 Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 1:0 Логотип футбольный клуб Урожай (Краснодар)Урожай - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру 3:2 Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 0:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 0:1 Логотип футбольный клуб Эбрайхсдорф (Вайгельсдорф)Эбрайхсдорф - - -
20:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб ДорнбирнДорнбирн -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1:1 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо 2:2 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 1:1 Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 0:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1:2 Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1:3 Логотип футбольный клуб ШаторуШатору - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НансиНанси 1:0 Логотип футбольный клуб ОсерОсер - - -
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 1:1 Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
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Касерес снова возвращается в «Ювентус», Бенатиа команду покидает

сегодня, 23:06

Защитник «Лацио» Мартин Касерес переходит в «Ювентус». Ряд источников сообщает, что уругваец уже подписал контракт с «бьянконери». Завтра ему еще предстоит пройти медосмотр, но трансфер, по сути, завершен. «Лацио» получит за 31-летнего игрока 600 тысяч евро. Это уже третье пришествие Касереса в «Юве», ранее он выступал за туринский клуб в сезоне-2009/10, а также с 2012-го по 2016 год.

Касерес станет заменой для Мехди Бенатиа, который уже согласовал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль». Там игрок будет зарабатывать 5 млн евро в год.

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Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   239 / 746
сегодня в 23:55
Ну мы Касераса имели возможность наблюдать много лет в Юве! Тогда он был достаточно сильным и полезным игроком! Он цепкий , техничный и в меру ,,злобный’’! Вобщем замена где-то равноценная! Зря конечно Бенатия уходит ( хотя речь идёт о более высокой зарплате и тем более на выходе уже) но все же зря!!
ДАША Д
ДАША Д
   106 / 746
сегодня в 23:48
Затыкают мелкие дырки этим игроком.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   47 / 746
сегодня в 23:38
Удачи качественному защу. Не показывайте новость Икарде. =)
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