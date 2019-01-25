Касерес снова возвращается в «Ювентус», Бенатиа команду покидает

сегодня, 23:06

Защитник «Лацио» Мартин Касерес переходит в «Ювентус». Ряд источников сообщает, что уругваец уже подписал контракт с «бьянконери». Завтра ему еще предстоит пройти медосмотр, но трансфер, по сути, завершен. «Лацио» получит за 31-летнего игрока 600 тысяч евро. Это уже третье пришествие Касереса в «Юве», ранее он выступал за туринский клуб в сезоне-2009/10, а также с 2012-го по 2016 год.

Касерес станет заменой для Мехди Бенатиа, который уже согласовал контракт с катарским клубом «Аль-Духаиль». Там игрок будет зарабатывать 5 млн евро в год.