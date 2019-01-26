Переход Джордана Лукаку в «Ньюкасл» сорвался

сегодня, 05:49

Защитник «Лацио» Джордан Лукаку на этой неделе должен был перейти в «Ньюкасл» на правах аренды. Однако сделка по переходу 24-летнего игрока в английский клуб была сорвана. Эта информация была официально подтверждена в заявлении «Ньюкасла».

«Ньюкасл Юнайтед» подтверждает, что Джордан Лукаку не присоединится к клубу. Бельгийский защитник прибыл на Тайнсайд в пятницу после разрешения на поездку от «Лацио». Было принято решение не заключать арендное соглашение с футболистом. Поэтому игрок вернётся в Рим. Мы желаем Джордану всего наилучшего.

Согласно источнику, сделка была прервана во время прохождения игроком медосмотра и не имеет отношения к финансовой стороне вопроса.