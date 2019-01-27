Паредес выбрал себе игровой номер в ПСЖ

Близится к завершению переход полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса в ПСЖ.
Сегодня парижане официально представят игрока на «Парк де Пренс». 24-летний аргентинец будет выступать за новую команду под восьмым номером. Зарплата футболиста в новом клубе составит 5 млн евро в год. В текущем сезоне хавбек провел 15 матчей в РПЛ и забил 3 гола. На его счету также 2 голевые передачи, 8 желтых карточек и 1 удаление.
Petri Heil - Слава Апостолу Петру!
Schi Heil - Ура лыжникам!
и.т.д и.т.п.
P.S. Веришь, Хайнкесу не раз это кричали!)))
Petri Heil - Слава Апостолу Петру!
Schi Heil - Ура лыжникам!
и.т.д и.т.п.
P.S. Веришь, Хайнкесу не раз это кричали!)))
Конская логика зашкаливает!)))
Конская логика зашкаливает!)))
Раз Акинфеев не был осуждён за преступление, значит, он его не совершал.
Раз Акинфеев не был осуждён за преступление, значит, он его не совершал.
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Или у вас свои законы?)))
В своё время роман Игоря Акинфеева и танцовщицы Валерии Якунчиковой наделал немало шума. Их отношения длились около пяти лет, и дело вроде как даже шло к свадьбе, но в 2013 году пара рассталась.
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Хочешь сказать что Акинфеев рукоблуд?!)))
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Или у вас свои законы?)))
В своё время роман Игоря Акинфеева и танцовщицы Валерии Якунчиковой наделал немало шума. Их отношения длились около пяти лет, и дело вроде как даже шло к свадьбе, но в 2013 году пара рассталась.
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Хочешь сказать что Акинфеев рукоблуд?!)))
P.S. Что только конь не накопает...)))
P.S. Что только конь не накопает...)))
СтОит копнуть поглубже, и в федунятнике мы видим много неприглядных подробностей. Впрочем, местные федунятниковцы и их команда друг друга стОят абсолютно.
СтОит копнуть поглубже, и в федунятнике мы видим много неприглядных подробностей. Впрочем, местные федунятниковцы и их команда друг друга стОят абсолютно.
Красавчик. Уважаю.
Красавчик. Уважаю.
Кроме того, "встречались" не значит "спали".
Кроме того, "встречались" не значит "спали".
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Что в банере неправильного?!
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Что в банере неправильного?!
ЦСКА – «Спартак». Болельщики гостей вывешивали оскорбительный баннер в адрес Акинфеева
Фанаты «Спартака» во время матча 19-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1) адресовали оскорбительный баннер голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.
Баннер гласил: «Акинфеев педофил».
ЦСКА – «Спартак». Болельщики гостей вывешивали оскорбительный баннер в адрес Акинфеева
Фанаты «Спартака» во время матча 19-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1) адресовали оскорбительный баннер голкиперу армейцев Игорю Акинфееву.
Баннер гласил: «Акинфеев педофил».
И вообще я не ожидал, что тут будут оправдывать преступника. Фууууу.
И вообще я не ожидал, что тут будут оправдывать преступника. Фууууу.
И какое же это кощунство, фану Ф1 в это тыкать. Ты бы ещё про Гран-при Сан-Марино 1994 вспомнил.
И какое же это кощунство, фану Ф1 в это тыкать. Ты бы ещё про Гран-при Сан-Марино 1994 вспомнил.
А про Карреру это ты зря! Но я не удивлен быдлядству коней! Человек это сделал неумышленно и ему с этим жить! Шумахер вон с лыжами не справился!
А про Карреру это ты зря! Но я не удивлен быдлядству коней! Человек это сделал неумышленно и ему с этим жить! Шумахер вон с лыжами не справился!
Каррера сбил на машине 2 девушек. Умышленно, случайно - всё равно убил. Был за это осуждён на 2,5 года тюрьмы. Водить надо лучше.
Рейнгольд старый? Тогда, может, и Орлова не надо всерьёз воспринимать? А то его многие КБ как рупор Зенита воспринимают.
Каррера сбил на машине 2 девушек. Умышленно, случайно - всё равно убил. Был за это осуждён на 2,5 года тюрьмы. Водить надо лучше.
Рейнгольд старый? Тогда, может, и Орлова не надо всерьёз воспринимать? А то его многие КБ как рупор Зенита воспринимают.
Болельщики московского ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» вывесили баннер, посвященный главному тренеру столичного «Спартака» Массимо Каррере: «Каррера убил двух девушек»
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Уже только это по своей неадекватности перекрывает все написанное тобой о Спартаковцах"!!!
ЧВР? И где здесь неуажение к Ростовчанам?! Человеку советовали вернуться домой, на родину!
Заболотный?! Да сам Заболотный после высказывания Федуна сказал: Федун меня столь прилично разрекламировал, что я ему еще обязан!
Уткин? Василий Уткин: За «Спартак» я больше не болею. Так что свою жирную утку оставь себе!
Рейнгольд? Деду уже восьмой десяток, и только юнцы могут всерьез воспринимать его слова!
А "уважение" коней к Зениту вы нам уже продемонстрировали вместе с Дзагоевым, так что можешь больше не оправдываться!!!
Болельщики московского ЦСКА на матче 4-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала» вывесили баннер, посвященный главному тренеру столичного «Спартака» Массимо Каррере: «Каррера убил двух девушек»
----------------------------
Уже только это по своей неадекватности перекрывает все написанное тобой о Спартаковцах"!!!
ЧВР? И где здесь неуажение к Ростовчанам?! Человеку советовали вернуться домой, на родину!
Заболотный?! Да сам Заболотный после высказывания Федуна сказал: Федун меня столь прилично разрекламировал, что я ему еще обязан!
Уткин? Василий Уткин: За «Спартак» я больше не болею. Так что свою жирную утку оставь себе!
Рейнгольд? Деду уже восьмой десяток, и только юнцы могут всерьез воспринимать его слова!
А "уважение" коней к Зениту вы нам уже продемонстрировали вместе с Дзагоевым, так что можешь больше не оправдываться!!!