«Лестер» хочет подписать Тилеманса

«Лестер» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Юри Тилемансу. «Лисы» хотят подписать игрока этой зимой.
Тилеманс, чей контракт с «Монако» рассчитан до лета 2022 года, также входит в сферу интересов «Милана».
|Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Кристал Пэлас
|-:-
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Челси
|-:-
|Шеффилд Уэнсдей
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:00
|сегодня
|Вальядолид
|-:-
|Сельта
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|Жирона
|-:-
|Барселона
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Бетис
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Реал Сосьедад
|-:-
|Уэска
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Реал
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:30
|сегодня
|Кьево
|-:-
|Фиорентина
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Парма
|-:-
|СПАЛ
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Аталанта
|-:-
|Рома
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Болонья
|-:-
|Фрозиноне
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Торино
|-:-
|Интер
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Ювентус
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:30
|сегодня
|Бавария
|-:-
|Штутгарт
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Фортуна
|-:-
|РБ Лейпциг
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Монпелье
|-:-
|Кан
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Амьен
|-:-
|Лион
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Тулуза
|-:-
|Анже
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Ренн
|-
|-
|-
|Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Энтент
|-:-
|Нант
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|10:00
|сегодня
|Аделаида Юн
|-:-
|Сентрал Кост М
|-
|-
|-
|12:00
|сегодня
|Перт Глори
|-:-
|Ньюкасл Джетс
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Луфтетари Жирокас
|-:-
|Кастриоти
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Тирана
|-:-
|Камза
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Теута
|-:-
|Фламуртари
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Атлетико Тукуман
|4:1
|Химнасия
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Альдосиви
|1:3
|Расинг Клуб
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Индепендьенте
|-:-
|Тальерес Кордоба
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Бельграно
|-:-
|Унион СФ
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|01:35
|Матч отменен
|Тальерес Ремедиос
|-:-
|Депортиво Эсп
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Колехиалес
|-:-
|Акассусо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Уркиса
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Эстудиантес Касерос
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кануэлас
|-:-
|Спортиво Итальяно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Аргентино Кульмес
|-:-
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лухан
|-:-
|Депортиво Мерло
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Остенде
|-:-
|Брюгге
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Андерлехт
|-:-
|Эйпен
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Гент
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жекие
|-:-
|Жуазейренсе
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жакупенсе
|-:-
|Флуминенсе Ф
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Жакобина
|-:-
|Витория
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Баия ди Фейра
|-:-
|Витория Кон
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Бразил де Пелотас
|0:0
|Ново Хамбурго
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Сан Жозе
|-:-
|Интернасьонал
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Пелотас
|-:-
|Сан Луис
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Кашиас
|-:-
|Авенида
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Крузейро
|-:-
|Атлетико Мин
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Вила-Нова
|-:-
|Гуарани МГ
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Кальденсе
|-:-
|Патросиненсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|УРТ
|-:-
|Томбенсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Америка Мин
|-:-
|Тупи
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Арагуа
|2:1
|Академия Пуэрто-Кабельо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Карабобо
|-:-
|Атлетико В
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Тачира
|-:-
|Трухильянос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Метрополитанос
|-:-
|Эстудиантес Кар
|-
|-
|-
|Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:00
|сегодня
|Цвиккау
|-:-
|Карлсруэ
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Айнтрахт Бр
|-:-
|Ганза
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Юрдинген
|-:-
|Вюрцбургер Кикерс
|-
|-
|-
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Марафон
|1:0
|Олимпия
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Хутикальпа
|3:3
|Реал де Минас
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|сегодня
|Левадиакос
|-:-
|Арис
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ламия
|-:-
|Атромитос
|-
|-
|-
|18:15
|сегодня
|ПАОК
|-:-
|ОФИ
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Панатинаикос
|-:-
|Ларисса
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Астерас
|-:-
|Олимпиакос
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Бней Сахнин
|-:-
|Маккаби
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Маккаби Нт
|-:-
|Маккаби Хф
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч перенесен
|Альбасете
|-:-
|Реус Депортиу
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Гранада
|-:-
|Эстремадура
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Спортинг Х
|-:-
|Депортиво
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Алькоркон
|-:-
|Кордоба
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Химнастик
|-:-
|Лас-Пальмас
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|Ливорно
|-:-
|Пескара
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Венеция
|-:-
|Падова
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Брешиа
|-:-
|Специа
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Арис
|-:-
|МЕАП Нису
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|17:00
|сегодня
|АЕК
|-:-
|Анортосис
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Эносис
|-:-
|АЕЛ
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Унион Магдалена
|3:4
|Хагуарес Кор
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Атлетико Нас
|0:0
|Онсе Кальдас
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Кукута Депортиво
|3:0
|Агилас Дорадас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Депортиво К
|2:0
|Атлетико Букараманга
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Эредиано
|1:0
|Кармелита
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Картагинес
|-:-
|Гуадалупе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Гресия
|-:-
|Сан Карлос
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Перес Селедон
|-:-
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|сегодня
|Биолог-Новокубанск
|-:-
|Сибирь
|-
|-
|-
|сегодня
|Тромсе
|-:-
|Рубин
|-
|-
|-
|сегодня
|Заря
|-:-
|Вождовац
|-
|-
|-
|сегодня
|Баник О
|-:-
|Львов
|-
|-
|-
|сегодня
|Карпаты
|-:-
|Ружомберок
|-
|-
|-
|сегодня
|Заглембе
|-:-
|Сигма
|-
|-
|-
|Матч отменен
|ЛАСК
|-:-
|Яньбянь Фуде
|-
|-
|-
|13:00
|сегодня
|Мордовия
|-:-
|Волга Ул
|-
|-
|-
|14:00
|сегодня
|Астана
|-:-
|Копенгаген
|-
|-
|-
|15:00
|сегодня
|Висла Пл
|-:-
|Хэнань Цз
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Раннерс
|-:-
|Словацко
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Цюрих
|-:-
|Флора
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Фастав
|-:-
|Нижний Новгород
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ворскла
|-:-
|Младост Луч
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Чукарички
|-:-
|Тюмень
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Монтеррей
|3:2
|Америка
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Крус Асуль
|1:0
|Тихуана
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Пачука
|1:0
|УНАМ Пумас
|-
|-
|-
|06:00
|15’
|Некакса
|0:0
|Монаркас
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Толука
|-:-
|Тигрес УАНЛ
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|14:15
|сегодня
|Фортуна Сд
|-:-
|Витесс
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Фейеноорд
|-:-
|Аякс
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Утрехт
|-:-
|Виллем II
|-
|-
|-
|18:45
|сегодня
|Херенвен
|-:-
|АЗ
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Насьональ
|0:2
|Гуарани Асун
|-
|-
|-
|02:15
|сегодня
|Олимпия
|-:-
|Спортиво Сан-Лоренцо
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|13:30
|сегодня
|Ризеспор
|-:-
|Акхисар Бел
|-
|-
|-
|16:00
|сегодня
|Коньяспор
|-:-
|Антальяспор
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сивасспор
|-:-
|Трабзонспор
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:30
|сегодня
|Ст Миррен
|-:-
|Хиберниан
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Ливингстон
|-:-
|Рейнджерс
|-
|-
|-
«Лестер» проявляет интерес к полузащитнику «Монако» Юри Тилемансу. «Лисы» хотят подписать игрока этой зимой.
Тилеманс, чей контракт с «Монако» рассчитан до лета 2022 года, также входит в сферу интересов «Милана».