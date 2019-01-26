Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подал запрос на трансфер в «Баварию». Мюнхенцы четыре раза пытались подписать молодого хавбека, однако лондонцы все четыре раза отвечали отказом. Теперь сам футболист решил взять инициативу в свои руки.
Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои входит в сферу интересов «Лейпцига».
В идеале я бы хотел сейчас видеть - 3 H в нападении Челси - Hazard-Higuain-Hudson
В идеале я бы хотел сейчас видеть - 3 H в нападении Челси - Hazard-Higuain-Hudson
Считаю, если Хадсон действительно хочет в Баварию, нужно продавать, тем более с этим упёртым бараном который влюблён в Педро и Виллиана.
Считаю, если Хадсон действительно хочет в Баварию, нужно продавать, тем более с этим упёртым бараном который влюблён в Педро и Виллиана.