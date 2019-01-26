вчера, 22:43

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои подал запрос на трансфер в «Баварию». Мюнхенцы четыре раза пытались подписать молодого хавбека, однако лондонцы все четыре раза отвечали отказом. Теперь сам футболист решил взять инициативу в свои руки.

Ранее сообщалось, что Хадсон-Одои входит в сферу интересов «Лейпцига».