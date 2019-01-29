Фарфан: «Хабаровск? Там, где мы в холод выиграли? Страшное время»

Перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан вспомнил о том, как тяжело ему дался перелет в Хабаровск на матч РПЛ против « СКА -Хабаровска».

Хабаровск? Это там, где мы в холод выиграли? Помню это! Страшное время, ведь я летел после матчей сборной, а мы играли в Новой Зеландии. Я был невероятно уставший. В то время я налетал столько, сколько не летал за всю свою жизнь. Очень-очень сложно. Спасают фильмы, музыкальные подборки и максимально много сна.