Ракицкий: «Буду выкладываться на все сто процентов ради „Зенита“»

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Кубок Матч Премьер 2019, 3 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:5 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4 3.15 1.95
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 38’ Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 0:0 Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд - - -
Испания. Примера 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 24’  Алавес 0:0  Райо Вальекано - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 Закончился первый тайм  Эмполи 0:1  Дженоа - - -
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 1:3 Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 10’ Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 1:1 Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 0:1 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 4:1 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
23:00 20’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг - - -
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 1:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:00 63’ Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:2 Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 22’ Логотип футбольный клуб ВеронаВерона 0:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 0:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:2 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 0:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 1:3 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:1 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
Кубок Азии 2019, 1/2 финала 1 X 2
17:00 Матч завершен  Иран 0:3  Япония - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн 3:1 Логотип футбольный клуб Работнички (Скопье)Работнички - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 1:1 Логотип футбольный клуб ХоброХобро - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пахтакор (Ташкент)Пахтакор 0:1 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак 0:3 Логотип футбольный клуб Сабуртало (Тбилиси)Сабуртало - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ТэдаТяньцзинь Тэда 1:1 Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм 0:2 Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 1:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СлуцкСлуцк 1:0 Логотип футбольный клуб ЮА-Строй (Житковичи)ЮА-Строй - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 2:0 Логотип футбольный клуб Вокер НордхаузенВокер Нордхаузен - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:4 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 1:0 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 1:0 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 3:2 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 0:2 Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
22:00 63’ Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 0:1 Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш - - -
22:00 67’ Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2:0 Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3:2 Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 0:2 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор - - -
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 2:0 Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БезьеБезье 0:1 Логотип футбольный клуб ПарижПариж - - -
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 0:0 Логотип футбольный клуб ГаврГавр - - -
22:45 39’ Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс - - -
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Ракицкий: «Буду выкладываться на все сто процентов ради „Зенита“»

сегодня, 22:18

Защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Зенит».

Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду – «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 795
сегодня в 23:08
Надо будет посмотреть. В Шахтере умеют делать будущих звезд. Гыгыгы
valt134
valt134
   230 / 795
сегодня в 23:06
Ты гля как заговорил...
time out
time out ответил dzvinka
   83 / 795
сегодня в 22:59
в стане бакланов прибыло. прибыл новый баклан. поздравляю)))
    time out
    time out
       83 / 795
    сегодня в 22:58
    Ты чего сдурел, на 100%? У лазурных так не принято, сразу турнут куда нить в аренду. Подставить хочешь пешеходов? Не с того ты начинаешь.
    Крестовский баклан
    Крестовский баклан
       274 / 795
    сегодня в 22:57
    И во имя газовой трубы
    За адекватность
    За адекватность
       313 / 795
    сегодня в 22:57
    "Я — счастливый, как никто! Я счастливый лет уж 100.
    Я — счастливый! Я — не вру! Так счастливым и уйду!" По позиции на поле трансфер понятный, насколько он себя оправдает, будущее покажет, по крайней мере плюс, что времени для адаптации ему не нужно, как легионеру из условно Аргентины или Бразилии. ИМХО.
    dzvinka
    dzvinka
       69 / 795
    сегодня в 22:40
    в стане бакланов прибыло. прибыл новый баклан. поздравляю)))
    смещной
    смещной
       258 / 795
    сегодня в 22:36
    Надеюсь, сам Ярик и его близкие не пострадают по политическим мотивам.
    А так - добро пожаловать в РФПЛ. Хороший защитник, поможет Зениту подлатать оборону в такое непростое для Богданыча время.
    Лишь бы ехал не доигрывать, а рвать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Литейный 4
       9 / 795
    сегодня в 22:32
    за 20млн контракта любая душа будет родственной
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил ЧиП
       9 / 795
    сегодня в 22:31
    3.5 + бонусы
    ЧиП
    ЧиП
       289 / 795
    сегодня в 22:30
    Какие слова!!! Видимо читал по бумажке). Огласите зарплату этого бедолаги!
    номер 12
    номер 12
       164 / 795
    сегодня в 22:28
    Самый сомнительный трансфер зимы. Я очень сильно надеюсь, что ошибаюсь
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
       312 / 795
    сегодня в 22:28
    ...и Газпрома.
    Jaded
    Jaded
    сегодня в 22:27
    Отлично, пригодится команде! Удачной игры!
    PITER_1
    PITER_1
       183 / 795
    сегодня в 22:23
    добро пожаловать
    romanDonskoy
    romanDonskoy
       540 / 795
    сегодня в 22:23
    Добро пожаловать !!!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 795
    сегодня в 22:22
    Хорошие слова. Главное, чтобы от души.
    Михалыч 75
    Михалыч 75
       300 / 795
    сегодня в 22:20
    Удачи тебе и без травм
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