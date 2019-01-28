Ракицкий: «Буду выкладываться на все сто процентов ради „Зенита“»

Защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Зенит».

Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду – «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.