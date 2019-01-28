Ракицкий: «Буду выкладываться на все сто процентов ради „Зенита“»

Защитник Ярослав Ракицкий прокомментировал свой переход из «Шахтера» в «Зенит».
Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду – «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.
Я — счастливый! Я — не вру! Так счастливым и уйду!" По позиции на поле трансфер понятный, насколько он себя оправдает, будущее покажет, по крайней мере плюс, что времени для адаптации ему не нужно, как легионеру из условно Аргентины или Бразилии. ИМХО.
Я — счастливый! Я — не вру! Так счастливым и уйду!" По позиции на поле трансфер понятный, насколько он себя оправдает, будущее покажет, по крайней мере плюс, что времени для адаптации ему не нужно, как легионеру из условно Аргентины или Бразилии. ИМХО.
А так - добро пожаловать в РФПЛ. Хороший защитник, поможет Зениту подлатать оборону в такое непростое для Богданыча время.
Лишь бы ехал не доигрывать, а рвать.
А так - добро пожаловать в РФПЛ. Хороший защитник, поможет Зениту подлатать оборону в такое непростое для Богданыча время.
Лишь бы ехал не доигрывать, а рвать.