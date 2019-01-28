Заболотный - о победе «Зенита»: «Возможно, у „Ростова“ возросли нагрузки»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный прокомментировал крупную победу над «Ростовом» (5:0) в игре Кубка «Матч Премьер».

Почему исход матча получился именно таким? Соперник физически подсел?

Трудно сказать насчет физики. Непонятно, каково было их состояние. Первые два матча на турнире дались нам тяжело. У нас, думаю, стали отпускать нагрузки, а у «Ростова», возможно, они возросли. Состояние сложно комментировать.