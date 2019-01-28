Адиев: «В игре „Анжи“ пока много проблем»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал победу над ФК «Биолог» в контрольном матче.

В первом тайме у нас сыграла в основном молодежь. Возникали проблемы, игроки где-то располагались неправильно. Это было ожидаемо. Новые ребята – не все еще уловили требования. Во втором тайме команда выглядела намного лучше. Вышли игроки из основной обоймы, и мы завладели большим преимуществом. Впрочем, в игре много проблем, поэтому я не стал бы говорить, что сильно чем-то доволен. Хотим немного видоизменить свою игру. Мы многого ждем от второго сбора, на котором будем уделять больше внимания взаимодействиям на поле. А пока можно говорить о том, что ребята справились с нагрузками в беговой работе. Все выполняли ее со знанием дела.