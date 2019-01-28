Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал переход защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Ракицкий будет полезен «Зениту», он как раз левоногий защитник, который очень нужен питерцам. «Зенит» может играть с тремя центральными защитниками. Никто не знает, как будет играть Ракицкий в «Зените» и как он адаптируется в команде и вообще в России.

Многое в футболе зависит от мелочей. Всё зависит от того, как он вольется в команду и как его примут. Он - жесткий защитник, это как раз то, чего не хватает «Зениту» в обороне. Всё-таки Маммана, Мевля и Иванович более мягкие защитники. Лишь Нету выделяется своей жесткостью.

Кого он может вытеснить из состава? Ну, надо понимать, какую систему в обороне выберет Семак. Так и просится, что Смольников и Жирков будут действовать как латерали, рядом с тремя центральными защитниками.

Также я очень жду, что «Зенит» еще пополнится нападающим. Переход украинского футболиста в чемпионат России? Заиграет человек, и все будут счастливы. Это игра, всё остальное не имеет значения. Я на это не обращаю внимания.