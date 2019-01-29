Дзюба: «Если бы „Зенит“ сейчас вышел на пик, то что бы дальше делали?»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба считает, что выводы по контрольным матчам делать не стоит. На товарищеском турнире в Катаре «сине-бело-голубые» проиграли «Локомотиву» и «Спартаку», но разгромили «Ростов» со счетом 5:0.

Как говорил Роман Павлюченко, «патроны нужно беречь». Я стараюсь беречь, но сегодня один израсходовал, там была потрясающая голевая передача. Всегда приятно побеждать, но это просто сбор, у нас подготовка к другим вещам.

Как успокоить болельщиков после поражений? Не знаю. Я видел, что многие негодуют. Я всегда говорил: не надо делать преждевременных выводов. Как сборную костерили по товарищеским играм, по контрольным играм, и потом как всё произошло. Давайте дождемся официальных игр, тогда и будем говорить.

У нас любят поговорить до сих пор, но мы готовимся. Понятно, что нужно во многих аспектах прибавлять. Нам не нравится проигрывать, но если бы мы сейчас вышли на пик, то что бы дальше делали? Лучше проиграть здесь. При Спаллетти было - он все сборы проиграл, а потом понеслись. Надеемся, что сейчас будет так.