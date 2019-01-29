Хохлов: «Если бы Юсупов не мог помочь „Динамо“, его бы не пригласили»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал возвращение в команду полузащитника Артура Юсупова, а также рассказал о состоянии хавбека Самбы Соу, который пропустил концовку первой части сезона из-за повреждения.

Если бы Артур не был в состоянии помочь команде, он бы не оказался в «Динамо». Мы рассчитываем на Юсупова, тем более что он довольно быстро влился в коллектив, многих из игроков, тренерского и административного штаба хорошо знает. Постепенно будем интегрировать его в наши игровые схемы.

Соу? Действительно, у него была травма, но уже к концу первого сбора Самба потихоньку начал тренироваться в общей группе. Надеюсь, на втором сборе он уже полноценно будет работать и принимать участие в спаррингах. Так что с ним все нормально. А конкуренция, которая появится на этой позиции с приходом Юсупова, никогда никому не вредила.