Байрамян: «Побоялся лететь на повторный просмотр в „Парму“»

сегодня, 10:58

Полузащитник «Рубина» Хорен Байрамян признался, что испытывает небольшое сожаление о том, что в 17-летнем возрасте не решился попробовать свои силы на просмотре в «Парму».

Было время, когда в 17 лет я полетел на просмотр в Италию в «Парму». Потом вернулся в «Ростов» и итальянцы приглашали повторно к себе. А я побоялся туда лететь без семьи, не зная языка. Если бы я вернул время, то, наверное, поступил бы иначе. Но это не супер-сожаление.

Ранее Байрамян заявил, что добивается поставленных целей благодаря упорству и труду, а не таланту.