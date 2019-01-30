Маркизио: «Играем ради побед „Зенита“, а не чтобы Клаудио выглядел примой»

Итальянский полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал об игровом стиле его команды.

Есть некоторые различия в игровой манере по сравнению с той, что мне привычна. Мы играем в два опорных полузащитника, мне проще в 4-3-3. Нам необходимо сохранять игровой баланс и не слишком часто рисковать подключениями в атаку. Нужно контролировать свои зоны, быть ближе к защитникам. В «Зените» два мощных нападающих — Дзюба и Заболотный — которых нельзя не снабжать длинными передачами. И переходя в атаку мы пока не можем создать нужную глубину. Но я хотел бы заметить, что мы все играем для того, чтобы «Зенит» побеждал, а не для того, чтобы Клаудио здесь выглядел примой…

«Зениту» не хватает классического опорника, как Гаттузо? Дело не в одном игроке. Мы же не о теннисе говорим, где со всем можно разобраться самому. Лучше всё же уметь и разрушать, и создавать всем вместе, не полагаясь на одного футболиста с определенными данными. У любой команды должна быть общая идея, которую игроки воплощают вместе.