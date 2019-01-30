Селюк: «Коне будет очень полезен тульскому „Арсеналу“»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал переход своего клиента, защитника Бакари Коне в тульский «Арсенал».

Бакари является моим клиентом достаточно продолжительное время. Мы с ним подписали контракт ещё в то время, когда он был в «Лионе». Позже я устраивал его в «Малагу» и «Страсбур», а минувшим летом мы подписали Бакари в «Анкарагюджю». В «Страсбуре» Коне во многих матчах был даже капитаном команды, также он является вице-капитаном сборной Буркина-Фасо. В прошлом сезоне «Страсбур» с Бакари в составе обыграл даже ПСЖ , а сам он был одним из лучших на поле.

Бакари – опытный футболист, который будет очень полезен «Арсеналу». Думаю, тульскому клубу было бы практически невозможно подписать его на нынешних условиях, если бы мы не разорвали контракт с «Анкарагюджю», который будет доплачивать Бакари разницу в зарплате. Зарплата Бакари в турецком клубе была в три раза выше той, что будет платить «Арсенал», но «Анкарагюджю» покроет разницу. Правда, для этого мне придется ещё выиграть у них дело в ФИФА , но за это я не беспокоюсь, так как ещё ни разу не проиграл.

Сделку для «Арсенала» считаю удачной. Только непонятно, почему к ней приплетают каких-то других агентов, хотя все расторжения с турецким клубом и подписание контракта осуществлял я. Турецкий агент, которому мы дали мандат на месяц, просто помогал это технически осуществить. Это нормальная практика, когда я даю некоторым агентам мандаты на представление интересов моих игроков в том или ином клубе, так как я не могу одновременно присутствовать в 20 странах и городах, учитывая, что у меня достаточно много футболистов.