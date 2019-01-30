Оздоев: «Когда жребий свёл нас с „Фенербахче“, я начал за ними смотреть»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

После того, как жребий свёл нас со стамбульской командой, я начал за ней смотреть. Да, у них достаточно тяжёлая ситуация, но это не означает, что у нас впереди простой соперник. Насколько я знаю, у «Фенербахче» дважды за этот сезон менялись тренеры. Подобные перестановки по ходу чемпионата всегда даются непросто. Также разговаривал со своим другом Майконом о нашем будущем сопернике. Он ещё совсем недавно играл в «Антальяспоре», но покинул команду. В турецком футболе сейчас весьма тяжёлая ситуация: в стране кризис, и многие футболисты покидают чемпионат. Однако на «Фенербахче» это сказалось в меньшей степени. Они по-прежнему обладают очень боевым составом с отличными исполнителями.

Громкие болельщики в Турции? Во-первых, хочу сказать, что у нас на домашних матчах поддержка не хуже, чем у турок. Любому, кто приезжает в Санкт-Петербург играть против «Зенита», непросто. Тем не менее, очень важно хорошо сыграть в первом матче и добиться максимально комфортного результата перед ответной встречей.