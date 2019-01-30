Обляков: «Однажды в детстве забыл кроссовки. Пришлось играть в носках»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился воспоминаниями о детском футбольном турнире, в котором он принимал участие.

Одну историю расскажу, может быть, немножко смешную. В Волховском районе проводились турниры в разных поселениях. Поехали на один такой. В 6:40-7:00 надо было сесть на электричку, потом пересесть на другую. Играли в зале – дело зимой было. И я забыл кроссовки! Делать нечего – вышел играть в носках.

Не оттоптали ли ноги? Нет, я поверх простых, тонких, надел толстые шерстяные носки. Скользил в них по деревянному полу, падал, но всё равно обыгрывал старших. Чуть не больше всех забил!