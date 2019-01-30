Обляков: «В Вындином Острове уже все болеют за ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, родившийся в деревне Вындин Остров Ленинградской области, рассказал о том, как относятся его земляки к «армейцам».

Сколько человек в Вындином Острове теперь щеголяет в майках ЦСКА ? У меня столько родственников, друзей, что точное число не назову. Человек 20, может.