Обляков: «В Вындином Острове уже все болеют за ЦСКА»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков, родившийся в деревне Вындин Остров Ленинградской области, рассказал о том, как относятся его земляки к «армейцам».
Сколько человек в Вындином Острове теперь щеголяет в майках ЦСКА? У меня столько родственников, друзей, что точное число не назову. Человек 20, может.
Не опасно ли в Ленинградской области в форме конкурента «Зенита» разгуливать? Я думаю, в Вындином Острове уже все болеют за ЦСКА. Люди, футболисты местные, из Волховского района, пишут, говорят при встрече: «Мы-то за „Зенит“, но ты же наш земляк, играешь. Надо поддержать».
Обляков ранее также рассказал забавный случай из детства.
Население 1153 человек
похоже все болельщики цска в этой деревне живут.
Население 1153 человек
похоже все болельщики цска в этой деревне живут.