Антон Миранчук: «Спасибо клубу за доверие!»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Я хотел переподписать контракт с «Локомотивом», поэтому очень рад. Мы быстро нашли общий язык и взаимопонимание. Спасибо клубу за доверие! Цель – попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Что касается личных задач – обрести стабильность, постоянно выходить в основном составе и помогать команде. Я всегда выкладывался на сто процентов и буду играть с такой же самоотдачей дальше.