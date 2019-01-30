Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Саутгемптон -:-  Кристал Пэлас - - -
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Челси - - -
23:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Уотфорд - - -
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Лестер Сити - - -
Испания. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья - - -
Италия. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
20:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Нант -:-  Сент-Этьен - - -
Франция. Кубок Лиги 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
20:45 сегодня Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур -:- Логотип футбольный клуб БордоБордо - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 4 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ -:- Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 52’ Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1:0 Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас - - -
17:00 8’ Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 0:0 Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса - - -
Колумбия. Примера А 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Алашкерт (Мартуни)Алашкерт - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Земплин МихаловцеЗемплин Михаловце -:- Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон 1:0 Логотип футбольный клуб Рио ГрандеРио Гранде - - -
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл 2:1 Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб НецечаНецеча 1:1 Логотип футбольный клуб Сталь ЖешувСталь Жешув - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АстанаАстана 2:4 Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хойничанка (Хойнице)Хойничанка 1:1 Логотип футбольный клуб Сандеция (Новы-Сонч)Сандеция - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карпаты (Львов)Карпаты -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск 1:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
16:00 50’ Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 0:1 Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
16:00 55’ Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1:1 Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс - - -
16:30 37’ Логотип футбольный клуб УфаУфа 1:0 Логотип футбольный клуб Хэнань Цз (Чжэнчжоу)Хэнань Цз - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джазира (Абу-Даби)Аль-Джазира -:- Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 6’ Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 0:1 Логотип футбольный клуб Слован Бр (Братислава)Слован Бр - - -
17:00 6’ Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 0:0 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Академия ПандевАкадемия Пандев - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПлауэнПлауэн -:- Логотип футбольный клуб Локомотив (Лейпциг)Локомотив - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас -:- Логотип футбольный клуб ТусонТусон - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн -:- Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 19 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1:0 Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
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Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»

сегодня, 16:30

Нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход из «Краснодара» в чешский клуб «Млада Болеслав».

Конечно, очень благодарен руководству «Краснодара», что пошли мне навстречу. Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии «Краснодара». Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт.

Сейчас у нас завершился второй сбор. «Млада Болеслав» в рабочем режиме готовится ко второй части чемпионата.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   173 / 793
сегодня в 16:41
Ушел на понижение.
SHMEL
SHMEL
   59 / 793
сегодня в 16:35
В Чехии конечно же поспокойнее,но вероятность что тебя заметят в европе более высокая.
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