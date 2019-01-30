Комличенко: «Благодарен руководству „Краснодара“, что пошли мне навстречу»

Нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход из «Краснодара» в чешский клуб «Млада Болеслав».

Конечно, очень благодарен руководству «Краснодара», что пошли мне навстречу. Сейчас хочу сказать огромное спасибо всем тренерам, моим учителям из академии «Краснодара». Это мой дом, клуб дал мне футбольное образование, дорогу в большой футбол. Всегда буду помнить это и ценить. Рад, что подписал полноценный контракт.



Сейчас у нас завершился второй сбор. «Млада Болеслав» в рабочем режиме готовится ко второй части чемпионата.