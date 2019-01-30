Гендиректор «Анжи» опроверг слухи, что газон снимают из-за долгов

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб сможет доиграть текущий сезон РПЛ на «Анжи-Арене».

Недавно появилась информация, что что газон на стадионе «Анжи-Арена» убирают из-за долгов.

Да, перед стадионом есть долги, но это не повод снимать газон - у нас единственный лицензированный стадион, до конца сезона мы точно доиграем на нем. Я не знаю, кто запустил эти слухи, но на фотографии, которая распространилась в интернете, видно, что газон аккуратно убрали рулоном с одной стороны, а на этом участке проходит коллектор, отопительная система. Проводится плановая подготовка стадиона к сезону, к запуску подогрева, за 20 дней до начала первой игры мы начинаем включать подогрев, чтобы трава начала расти. На время этих работ газон снимается, люди спускаются вниз и смотрят, все ли там в порядке, а по завершении данных работ рулон газона вернут на место.