Семак: «Мы работаем над усилением»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал уход в ПСЖ полузащитника Леандро Паредеса.
Бранислав и Луиш в команде. По поводу их будущего определимся ближе к завершению сезона. Решать будем в зависимости от многих обстоятельств. У Ивановича есть определённое условие, при котором контракт продлевается. С Нету мы уже разговаривали. Мы понимаем его позицию, у нас есть своя позиция.
Мы сейчас находимся в поиске, пытаемся прорабатывать разные варианты. Думаю, что и как можно изменить. Хочется поблагодарить Паредеса за его работу и игру в «Зените». Я уже говорил, что в команде должны играть те, кто хочет этого. Никто удерживать никого не будет. Мы отпускаем игрока в более сильный чемпионат и клуб. Думаю, этот трансфер всех устроил, учитывая, что были соблюдены интересы как игрока, так и «Зенита». Для главного тренера, конечно, потеря хорошего, очень качественного игрока – это минус. Но работа тренера заключается в том, чтобы думать, как заменить ушедшего футболиста и добиваться результата.
Лично я рад за Паредеса. Желаю ему играть как можно больше, радовать болельщиков. Футбольные качества у него фантастические. С мячом он умеет делать практически всё. Надеюсь, в ПСЖ он будет мало времени проводить без мяча.
Мы работаем над усилением, ждём и просматриваем огромное количество игроков, которые могли бы усилить нашу команду. Делаем то, что и должны делать. Я уже говорил: если будет возможность пригласить на любую позицию игроков, которые сильнее наших, то воспользуемся этим. Естественно, за разумные деньги.
Нойштедтера берите, он скоро станет бесплатным. Как раз усилит лавку.
Нойштедтера берите, он скоро станет бесплатным. Как раз усилит лавку.