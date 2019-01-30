«Анжи» рассчитывает на поддержку Дюкова

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что махачкалинский клуб надеется на поддержку со стороны кандидата на пост президента РФС Александра Дюкова.

Конечно, мы рассчитываем на поддержку Дюкова. Он футбольный человек, много лет работает в футболе, поэтому мы всегда относимся к таким кандидатурам с положительной стороны. В такой сфере должны работать только футбольные люди, которые понимают все проблемы российского футбола. Мы знаем его основной акцент работы - поддержка детско-юношеского футбола, и мы тоже поддерживаем эту политику и считаем, что это наше будущее.