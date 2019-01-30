Семак: «Ракицкий будет выступать на привычной для него позиции»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что центральный защитник Ярослав Ракицкий будет играть в петербургском футбольном клубе на привычной для него позиции.

Конечно, мы учитывали [его универсальность], но я думаю, что его использование на непривычных позициях маловероятно. У нас идея и задача использовать его там, где ему будет удобно и комфортно, где он принесет наибольшую пользу - на данный момент это игра в обороне.

Ярослав может играть при схемах в четыре защитника и с тремя центральными. Никаких проблем не возникнет, у него есть прекрасное понимание игры, это очень важно.