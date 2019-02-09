Виктория Боня: «Только я пришла с подарком на день рождения к Неймару»

Российская модель и телеведущая Виктория Боня рассказала о том, как она побывала на дне рождения нападающего ПСЖ Неймара, которому на днях исполнилось 27 лет.
Это было весело. Бразильцы сами по себе теплые, горячие, любят танцевать, веселиться. Все были в красном, такая Rouge Party. Единственное: Неймар плакал и хотел получить в подарок новую кость. Это, конечно, очень тяжело, потому что он получил тяжелую травму.
Неймар — очень веселый парень. Позитивный, искренний, добрый. Могу сказать про него только хорошее. Гостей было и правда много, но что меня удивило — все пришли без подарков. Одна я была с подарком. Что за подарок? Сумка через плечо — Louis Vuitton. В клеточку такая, с зеленым рисунком, в стиле бразильяно. Я поздравила Неймара, пожелала скорейшего выздоровления.
Боня: через плечо )
Боня: через плечо )
ну уж Боня так Боня.
ну уж Боня так Боня.