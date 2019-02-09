Виктория Боня: «Только я пришла с подарком на день рождения к Неймару»

Российская модель и телеведущая Виктория Боня рассказала о том, как она побывала на дне рождения нападающего ПСЖ Неймара, которому на днях исполнилось 27 лет.

Это было весело. Бразильцы сами по себе теплые, горячие, любят танцевать, веселиться. Все были в красном, такая Rouge Party. Единственное: Неймар плакал и хотел получить в подарок новую кость. Это, конечно, очень тяжело, потому что он получил тяжелую травму.