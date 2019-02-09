Галямин: «Кто-то заинтересован, чтобы Кокорин и Мамаев сидели в СИЗО»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Галямин прокомментировал ситуацию с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, которым суд продлил срок ареста до 8 апреля.

То наказание, которое они получили – это уже удар и по самим футболистам, по их семьям, по карьере, по дальнейшей жизни. Не считаю, что есть смысл наказывать их дважды и после полугода в СИЗО оставлять без футбола насовсем.

У меня ощущение, что кто-то заинтересован в том, чтобы Кокорин и Мамаев продолжали находиться в СИЗО. Не знаю, адвокаты, или другие лица, но ощущение есть.

Ощущение это основывается на сроке дела. Было бы сложное дело – другой вопрос. Здесь же все ясно и понятно, есть записи и показания, известно, что, где и когда происходило, непонятно, почему дело тянется столько месяцев. Вероятно, кому-то это выгодно.