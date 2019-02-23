«Ман Сити» тайно выплатил 230 тыс. евро агенту Джейдона Санчо

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что «Манчестер Сити» нарушил правила, касающиеся трансферов несовершеннолетних игроков.
В марте 2015 года к команде присоединился 14-летний Джейдон Санчо, который сейчас выступает в «Боруссии». Отмечается, что «горожане» заплатили 230 тысяч евро агенту английского вингера, чтобы этот переход состоялся. Футбольная ассоциация Англии не позволяет игрокам младше 16 лет иметь представляющих их агентов.
Ранее дисциплинарный комитет ФИФА запретил «Челси» регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных окон в связи с нарушениями при осуществлении переходов 29 игроков различных возрастов.
Сегодня 15:41
голубой мешок ниче кроме денег дать не может, вот и пришлось уйти из клуба
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Глор МЮ называет другие клубы мешками, ухаха
Сегодня 15:41
голубой мешок ниче кроме денег дать не может, вот и пришлось уйти из клуба
_________________________________________________________________
Глор МЮ называет другие клубы мешками, ухаха
"Футбольная ассоциация Англии не позволяет игрокам младше 16 лет иметь представляющих их агентов."
И кто нарушает?
"Футбольная ассоциация Англии не позволяет игрокам младше 16 лет иметь представляющих их агентов."
И кто нарушает?
Мариано Диас тоже не в аренду уходил, но через год вернулся в Реал.
Мариано Диас тоже не в аренду уходил, но через год вернулся в Реал.