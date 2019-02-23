«Ман Сити» тайно выплатил 230 тыс. евро агенту Джейдона Санчо

23 февраля 2019, 13:19

Немецкий журнал Der Spiegel сообщает, что «Манчестер Сити» нарушил правила, касающиеся трансферов несовершеннолетних игроков.

В марте 2015 года к команде присоединился 14-летний Джейдон Санчо, который сейчас выступает в «Боруссии». Отмечается, что «горожане» заплатили 230 тысяч евро агенту английского вингера, чтобы этот переход состоялся. Футбольная ассоциация Англии не позволяет игрокам младше 16 лет иметь представляющих их агентов.