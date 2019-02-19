Гендиректор «Анжи»: «На деньги спонсора не сумеем рассчитаться с долгами»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о заключении спонсорского контракта с букмекерской компанией «Париматч».

Подписание партнерского соглашения с букмекерской компанией «Париматч» — это позитивная новость, тем более что давно не было позитивных новостей, связанных с клубом. У «Париматч» есть свой бюджет, который они рассчитывают потратить на подобное размещение на футболках команд Премьер-Лиги. Соответственно, у нас есть понимание, сколько примерно получают от спонсоров другие команды. Сумма адекватная и логичная. Мы согласились, потому что в данной ситуации сегодня к нам не стоит очередь из спонсоров.

Сейчас любые средства для «Анжи» — это как свежий глоток воздуха. Поэтому мы, подписывая соглашение с одной из известнейших легальных букмекерских компаний, понимали, что для нас открывается возможность, чтобы рассчитать свой бюджет на оставшуюся часть сезона.

Помогут ли средства закрыть долги перед футболистами? В клубе хватает расходов, связанных с оперативной и ежедневной деятельностью «Анжи». Речь не идет о том, что мы на эти средства закроем долги перед футболистами. Конечно, эта сумма не позволяет этого сделать, но она позволит добираться, вылетать и жить в тех городах, где «Анжи» проведет оставшиеся матчи в этом сезоне.

Озвучивать сумму контракта я не имею права, но скажу, что она будет состоять из трех траншей, которые растянутся до конца апреля. Для «Анжи» это хорошая новость перед возобновлением чемпионата России.