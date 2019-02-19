Гендиректор «Анжи»: «На деньги спонсора не сумеем рассчитаться с долгами»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 54’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 45’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 68’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 42’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 57’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
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Гендиректор «Анжи»: «На деньги спонсора не сумеем рассчитаться с долгами»

19 февраля 2019, 20:29

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о заключении спонсорского контракта с букмекерской компанией «Париматч».

Подписание партнерского соглашения с букмекерской компанией «Париматч» — это позитивная новость, тем более что давно не было позитивных новостей, связанных с клубом. У «Париматч» есть свой бюджет, который они рассчитывают потратить на подобное размещение на футболках команд Премьер-Лиги. Соответственно, у нас есть понимание, сколько примерно получают от спонсоров другие команды. Сумма адекватная и логичная. Мы согласились, потому что в данной ситуации сегодня к нам не стоит очередь из спонсоров.

Сейчас любые средства для «Анжи» — это как свежий глоток воздуха. Поэтому мы, подписывая соглашение с одной из известнейших легальных букмекерских компаний, понимали, что для нас открывается возможность, чтобы рассчитать свой бюджет на оставшуюся часть сезона.

Помогут ли средства закрыть долги перед футболистами? В клубе хватает расходов, связанных с оперативной и ежедневной деятельностью «Анжи». Речь не идет о том, что мы на эти средства закроем долги перед футболистами. Конечно, эта сумма не позволяет этого сделать, но она позволит добираться, вылетать и жить в тех городах, где «Анжи» проведет оставшиеся матчи в этом сезоне.

Озвучивать сумму контракта я не имею права, но скажу, что она будет состоять из трех траншей, которые растянутся до конца апреля. Для «Анжи» это хорошая новость перед возобновлением чемпионата России.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
   315 / 887
21 февраля в 14:26
Удачи Анжи!!!
В моей памяти всегда будет самобытная, техничная команда.
С большим количеством местных футболистов.
сканер
сканер
   170 / 887
20 февраля в 16:56
Думаю со след.сезона финансирование лучше будет,удачи Анжи и побед!
Ali Nagiev
Ali Nagiev
20 февраля в 14:04
Анжи самая российская,русская команда,которая перешла на импортнозамещение, которая развивает российский футбол,удачи парням
Байкал-38
Байкал-38
   37 / 887
20 февраля в 09:31
Скорее всего это РФС подогнала спонсора, что бы Анжи чемпионат смог доиграть. Надеюсь хоть ребятам немного переподать будет.
Байкал-38
Байкал-38 ответил ЦCКА навсегда
   37 / 887
20 февраля в 05:34
Он всегда впрягается за пищевик, хотя говорит, что за Локо! Удачи Анжи, держитесь!
Евгений Макрушин
15.02.2019, 03:01
ответ пользователю ЦСКА Москва навсегда (раскрыть)
Сам ты Спартач,я за Локо болею,моя легенда Лоськов


Евгений Макрушин
Вчера 02:35
ответ пользователю Байкал-38. (раскрыть)
Я конечно извиняюсь,но я видел как Вы высказываетесь про Реал и Спартак,поэтому не уверен,что с Вами можно нормально общаться
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

У нас к примеру ФанДжи люто ненавидит Зенит, но у меня к примеру и мысли никогда не было ему сказать, что я с ним из-за этого общаться не буду.
Так, что соглашусь, что он спартач, так как не может свой же болельщик не общаться со своими ради другой команды.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ЦCКА навсегда
   33 / 887
20 февраля в 01:30
Он всегда впрягается за пищевик, хотя говорит, что за Локо! Удачи Анжи, держитесь!
Спасибо, Паша, за поддержку ! )
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил NAZAR 007
   2 / 887
20 февраля в 01:29
Он всегда впрягается за пищевик, хотя говорит, что за Локо! Удачи Анжи, держитесь!
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил ЦCКА навсегда
   33 / 887
20 февраля в 01:28
Привет, Назар! Макрушин спартач - провокатор прикрывающийся Локомотивом!
Здорово, Паша ! В профиле вообще нет никакого клубного )
Видимо, ты больше знаешь ) А зачем прикрываться ? ) Фиг знает )
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил NAZAR 007
   2 / 887
20 февраля в 01:26
Привет, Назар! Макрушин спартач - провокатор прикрывающийся Локомотивом!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил NAZAR 007
   187 / 887
20 февраля в 00:24
3-4 сообщения Вы написали,и ни одного аргумента,что Анжи нужен Российскому футболу.Толтко меня обсуждает.Вот я и говорю,не нужен Анжи футболу,ничего существенного,кроме как быть временной игрушкой олигарха,он не может показать....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Евгений Макрушин
   33 / 887
20 февраля в 00:08
3-4 сообщения Вы написали,и ни одного аргумента,что Анжи нужен Российскому футболу.Толтко меня обсуждает.Вот я и говорю,не нужен Анжи футболу,ничего существенного,кроме как быть временной игрушкой олигарха,он не может показать....
Ты меня спросил аргументы ? Я тебе ответил .
Ты солгал про "постоянно" . И до олигарха,
и после олигарха финасирование было норм.
До мая прошлого года, когда возникли проблемы.
Вот ты обижаешься, а мимо глаз пропускаешь,
что ты врешь, когда пишешь такое. Делай выводы.
Я могу общаться с человеком до того момента норм,
пока он не начинает лгать, а ты солгал и не признаешь,
зато демагогию мне здесь разводишь. У самого в профиле
ни одного клуба, зато какие -то далеко идущие выводы с ложью.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил NAZAR 007
   187 / 887
20 февраля в 00:03
3-4 сообщения Вы написали,и ни одного аргумента,что Анжи нужен Российскому футболу.Толтко меня обсуждает.Вот я и говорю,не нужен Анжи футболу,ничего существенного,кроме как быть временной игрушкой олигарха,он не может показать....
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Евгений Макрушин
   33 / 887
19 февраля в 23:59
Когда нет аргументов,люди переходят на оскорбления,это типичный случай.Еще один аргумент,что Анжи не место в футболе,наличие у него таких "болельщиков" как Вы...
Если ты врешь, иначе как лжецом я тебя назвать не могу.
И это не оскорбление, а констатация факта, ты солгал .
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил NAZAR 007
   187 / 887
19 февраля в 23:58
Когда нет аргументов,люди переходят на оскорбления,это типичный случай.Еще один аргумент,что Анжи не место в футболе,наличие у него таких "болельщиков" как Вы...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Евгений Макрушин
   33 / 887
19 февраля в 23:03
Вы не правильно интерпретируете мое поведение,я не пришел сюда с негативом/позитивом,я просто высказываю свое мнение.Если Вам оно не нравится,это нормально,это Ваше право.Но аргументов,говорящих,что я не прав,Вы не привели.Зачем-то на меня стрелки переводите,я Анжи обсуждаю,понимаете,тема про Анжи... А Вы про меня....И не нужно советовать,что мне делать,я же Вам не советую.
Достаточно аргумента с твоим враньем про "постоянно".
Обрати внимание, что 27 лет с финансами было все нормал.
А постоянно, это на протяжении долгого времени. Лжец, короче.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Евгений Макрушин
   33 / 887
19 февраля в 22:24
Вы не правильно интерпретируете мое поведение,я не пришел сюда с негативом/позитивом,я просто высказываю свое мнение.Если Вам оно не нравится,это нормально,это Ваше право.Но аргументов,говорящих,что я не прав,Вы не привели.Зачем-то на меня стрелки переводите,я Анжи обсуждаю,понимаете,тема про Анжи... А Вы про меня....И не нужно советовать,что мне делать,я же Вам не советую.
Если " а зачем нужна такая команда вообще"
не от болельщика, а от стороннего юзера,
которому скучно, для меня это негатив.
Команда борется и пытается выжить,
вам мало Амкара и Тосно ? А мне,
как болельщику Анжи не хочется
судьбы тех клубов, не хоттите поддержать
команду за то, что карабкается и пытается
остаться на плаву, не надо вуалировать
свое мнение простотой. Легче всего написать
" а зачем нужны такие" , и слиться отсюда...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил NAZAR 007
   187 / 887
19 февраля в 22:20
Вы не правильно интерпретируете мое поведение,я не пришел сюда с негативом/позитивом,я просто высказываю свое мнение.Если Вам оно не нравится,это нормально,это Ваше право.Но аргументов,говорящих,что я не прав,Вы не привели.Зачем-то на меня стрелки переводите,я Анжи обсуждаю,понимаете,тема про Анжи...
А Вы про меня....И не нужно советовать,что мне делать,я же Вам не советую.
Инокентий
Инокентий
   304 / 887
19 февраля в 22:12
Им опять мало. Но чтобы денег было больше, надо научиться хотя бы четверть стадиона собирать.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Евгений Макрушин
   33 / 887
19 февраля в 22:07
Какая "богатая" 28-ми летняя история,ну со смеху помереть можно....чего они за это время добились,ну чееееего????Если не будет такой команды не то,что в ПЛ,а вообще в футболе,то по прошествии 2-3 лет все и забудут про ее существование...Потому,что и помнить то нечего...
Ты много в жизни добился ? Или только и осталось,
что со смеху помирать ? О высокой культуре там
что-то юзерам трешь, а сюда с негативом зашел.
РПЛ без Макрушина разберется, кто будет играть
в РПЛ и кто не будет, а тебе пожелание : не хочешь
ответного негатива- будь изначально позитивом.
pomor45
pomor45
   179 / 887
19 февраля в 22:05
Понимает, что пронести спонсорскую помощь мимо руководящего кармана снова не удастся.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил NAZAR 007
   187 / 887
19 февраля в 22:04
Какая "богатая" 28-ми летняя история,ну со смеху помереть можно....чего они за это время добились,ну чееееего????Если не будет такой команды не то,что в ПЛ,а вообще в футболе,то по прошествии 2-3 лет все и забудут про ее существование...Потому,что и помнить то нечего...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Евгений Макрушин
   33 / 887
19 февраля в 21:59
Я вот тоже не понимаю,"А зачем нужна такая команда?"-ни за что не борется,постоянно проблемы с финансами...
Твое непонимание РПЛ ни к чему, до лампочки. прежде чем про постоянно
что-то писать, историю Анжи 28 летнюю почитай, проблемы с финансами
возникли лишь за последний год, до этого их не было. Но вам лишь бы
что-то написать, неважно, правда, неправда, ерунда, любой бутор.
Shamil79
Shamil79 ответил NAZAR 007
   222 / 887
19 февраля в 21:50
Восстанет за неделю до возобновления чемпионата )
Назар посмотри ещё один непонимающий зашёл...не понимает зачем зашёл
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   187 / 887
19 февраля в 21:41
Я вот тоже не понимаю,"А зачем нужна такая команда?"-ни за что не борется,постоянно проблемы с финансами...
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Shamil79
   33 / 887
19 февраля в 21:36
надо бы теперь клубу с долгами рассчитаться и дозаявить кое-кого....что-то Калиева не слышно...пропал куда-то
Восстанет за неделю до возобновления чемпионата )
Shamil79
Shamil79 ответил NAZAR 007
   222 / 887
19 февраля в 21:31
Это так же и когда типа " Копыто Гинера" или что нибудь в таком духе, ответный ход ))
надо бы теперь клубу с долгами рассчитаться и дозаявить кое-кого....что-то Калиева не слышно...пропал куда-то
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Shamil79
   33 / 887
19 февраля в 21:25
засланый казачок...точит Спартак изнутри
Это так же и когда типа " Копыто Гинера"
или что нибудь в таком духе, ответный ход ))
Shamil79
Shamil79 ответил NAZAR 007
   222 / 887
19 февраля в 21:24
Валейкум салам, Шама ! Естественно ) Один логин чего стоит : " Подотдел очистки Тарасовки". Тролль из троллей. Без вопросов.
засланый казачок...точит Спартак изнутри
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Shamil79
   33 / 887
19 февраля в 21:23
Назар салам!!!! они неадекваты
Валейкум салам, Шама ! Естественно ) Один логин чего стоит :

" Подотдел очистки Тарасовки". Тролль из троллей. Без вопросов.
Shamil79
Shamil79 ответил NAZAR 007
   222 / 887
19 февраля в 21:21
Сколько времени прошло, до сих по не понимаю : это у них на ментальном уровне что ли ? Видят, что команда барахтается на дне, пытается выжить хоть каким-то образом, нет блин, если уж не поддержать, то написать норм, да разве можно, лучше эти грязнобельевые запихнутся сюда и попытаются свое гнилье еще долить до кучи.... Жесть блин...неисправимые люди...Мы к ним не лезем с навозом, ветки общие, понятное дело, но если вы привыкли взаимно грязью поливать, мы здесь при чем....
Назар салам!!!! они неадекваты
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