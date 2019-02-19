Гендиректор «Анжи»: «На деньги спонсора не сумеем рассчитаться с долгами»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о заключении спонсорского контракта с букмекерской компанией «Париматч».
Подписание партнерского соглашения с букмекерской компанией «Париматч» — это позитивная новость, тем более что давно не было позитивных новостей, связанных с клубом. У «Париматч» есть свой бюджет, который они рассчитывают потратить на подобное размещение на футболках команд Премьер-Лиги. Соответственно, у нас есть понимание, сколько примерно получают от спонсоров другие команды. Сумма адекватная и логичная. Мы согласились, потому что в данной ситуации сегодня к нам не стоит очередь из спонсоров.
Сейчас любые средства для «Анжи» — это как свежий глоток воздуха. Поэтому мы, подписывая соглашение с одной из известнейших легальных букмекерских компаний, понимали, что для нас открывается возможность, чтобы рассчитать свой бюджет на оставшуюся часть сезона.
Помогут ли средства закрыть долги перед футболистами? В клубе хватает расходов, связанных с оперативной и ежедневной деятельностью «Анжи». Речь не идет о том, что мы на эти средства закроем долги перед футболистами. Конечно, эта сумма не позволяет этого сделать, но она позволит добираться, вылетать и жить в тех городах, где «Анжи» проведет оставшиеся матчи в этом сезоне.
Озвучивать сумму контракта я не имею права, но скажу, что она будет состоять из трех траншей, которые растянутся до конца апреля. Для «Анжи» это хорошая новость перед возобновлением чемпионата России.
В моей памяти всегда будет самобытная, техничная команда.
С большим количеством местных футболистов.
В моей памяти всегда будет самобытная, техничная команда.
С большим количеством местных футболистов.
15.02.2019, 03:01
ответ пользователю ЦСКА Москва навсегда (раскрыть)
Сам ты Спартач,я за Локо болею,моя легенда Лоськов
Евгений Макрушин
Вчера 02:35
ответ пользователю Байкал-38. (раскрыть)
Я конечно извиняюсь,но я видел как Вы высказываетесь про Реал и Спартак,поэтому не уверен,что с Вами можно нормально общаться
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
У нас к примеру ФанДжи люто ненавидит Зенит, но у меня к примеру и мысли никогда не было ему сказать, что я с ним из-за этого общаться не буду.
Так, что соглашусь, что он спартач, так как не может свой же болельщик не общаться со своими ради другой команды.
15.02.2019, 03:01
ответ пользователю ЦСКА Москва навсегда (раскрыть)
Сам ты Спартач,я за Локо болею,моя легенда Лоськов
Евгений Макрушин
Вчера 02:35
ответ пользователю Байкал-38. (раскрыть)
Я конечно извиняюсь,но я видел как Вы высказываетесь про Реал и Спартак,поэтому не уверен,что с Вами можно нормально общаться
Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
У нас к примеру ФанДжи люто ненавидит Зенит, но у меня к примеру и мысли никогда не было ему сказать, что я с ним из-за этого общаться не буду.
Так, что соглашусь, что он спартач, так как не может свой же болельщик не общаться со своими ради другой команды.
Видимо, ты больше знаешь ) А зачем прикрываться ? ) Фиг знает )
Видимо, ты больше знаешь ) А зачем прикрываться ? ) Фиг знает )
Ты солгал про "постоянно" . И до олигарха,
и после олигарха финасирование было норм.
До мая прошлого года, когда возникли проблемы.
Вот ты обижаешься, а мимо глаз пропускаешь,
что ты врешь, когда пишешь такое. Делай выводы.
Я могу общаться с человеком до того момента норм,
пока он не начинает лгать, а ты солгал и не признаешь,
зато демагогию мне здесь разводишь. У самого в профиле
ни одного клуба, зато какие -то далеко идущие выводы с ложью.
Ты солгал про "постоянно" . И до олигарха,
и после олигарха финасирование было норм.
До мая прошлого года, когда возникли проблемы.
Вот ты обижаешься, а мимо глаз пропускаешь,
что ты врешь, когда пишешь такое. Делай выводы.
Я могу общаться с человеком до того момента норм,
пока он не начинает лгать, а ты солгал и не признаешь,
зато демагогию мне здесь разводишь. У самого в профиле
ни одного клуба, зато какие -то далеко идущие выводы с ложью.
И это не оскорбление, а констатация факта, ты солгал .
И это не оскорбление, а констатация факта, ты солгал .
Обрати внимание, что 27 лет с финансами было все нормал.
А постоянно, это на протяжении долгого времени. Лжец, короче.
Обрати внимание, что 27 лет с финансами было все нормал.
А постоянно, это на протяжении долгого времени. Лжец, короче.
не от болельщика, а от стороннего юзера,
которому скучно, для меня это негатив.
Команда борется и пытается выжить,
вам мало Амкара и Тосно ? А мне,
как болельщику Анжи не хочется
судьбы тех клубов, не хоттите поддержать
команду за то, что карабкается и пытается
остаться на плаву, не надо вуалировать
свое мнение простотой. Легче всего написать
" а зачем нужны такие" , и слиться отсюда...
не от болельщика, а от стороннего юзера,
которому скучно, для меня это негатив.
Команда борется и пытается выжить,
вам мало Амкара и Тосно ? А мне,
как болельщику Анжи не хочется
судьбы тех клубов, не хоттите поддержать
команду за то, что карабкается и пытается
остаться на плаву, не надо вуалировать
свое мнение простотой. Легче всего написать
" а зачем нужны такие" , и слиться отсюда...
А Вы про меня....И не нужно советовать,что мне делать,я же Вам не советую.
А Вы про меня....И не нужно советовать,что мне делать,я же Вам не советую.
что со смеху помирать ? О высокой культуре там
что-то юзерам трешь, а сюда с негативом зашел.
РПЛ без Макрушина разберется, кто будет играть
в РПЛ и кто не будет, а тебе пожелание : не хочешь
ответного негатива- будь изначально позитивом.
что со смеху помирать ? О высокой культуре там
что-то юзерам трешь, а сюда с негативом зашел.
РПЛ без Макрушина разберется, кто будет играть
в РПЛ и кто не будет, а тебе пожелание : не хочешь
ответного негатива- будь изначально позитивом.
что-то писать, историю Анжи 28 летнюю почитай, проблемы с финансами
возникли лишь за последний год, до этого их не было. Но вам лишь бы
что-то написать, неважно, правда, неправда, ерунда, любой бутор.
что-то писать, историю Анжи 28 летнюю почитай, проблемы с финансами
возникли лишь за последний год, до этого их не было. Но вам лишь бы
что-то написать, неважно, правда, неправда, ерунда, любой бутор.
или что нибудь в таком духе, ответный ход ))
или что нибудь в таком духе, ответный ход ))
" Подотдел очистки Тарасовки". Тролль из троллей. Без вопросов.
" Подотдел очистки Тарасовки". Тролль из троллей. Без вопросов.